Véletlenül lett modell a 63 éves professzor asszony

A 63 éves Lyn Slater egyetemi professzor és szociális munkás, aki mindig is érdeklődött a divat iránt. 2014-ben, a New York-i divathét idején a Lincoln Center közelében várakozott az utcán egy barátjára, akivel divatbemutatót mentek megnézni. Néhány fotós felfigyelt a stílusos külsejű hölgyre, azt hitték, hogy egy híresség, és elkezdtek róla képeket készíteni, majd egy csapatnyi járókelő is csatlakozott hozzájuk.

Mindez nagyon szerencsésen pár héttel azután történt, hogy Lyn elindította divatblogját. Az egyik fotó, melyet az utcán készítettek róla, bekerült a Downtown magazinba, mely a blogját is ajánlotta. Így indult a karrierje influencerként, nemsokára pedig már modellmunkákra is felkérték.

Lyn a hírnevét elsősorban arra használja, hogy megtörje a idősödő emberek divatjával kapcsolatos sztereotípiákat. Ő maga az élő bizonyíték arra, hogy bármely életkorban lehetsz stílusos.

My Modern Met