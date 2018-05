Miniruhás pápa és eleven ereklyetartó – a 2018-as MET-gála leg-leg-leg ruhái

Mennyei testek: divat és a katolikus képzelet – ezzel a témával rendezték meg idén a MET-gálát, vagyis a New York-i Metropolitan Múzeum jótékonysági divatgáláját, mely a világ legluxibb jelmezbáljaként is felfogható. Az eseményen résztvevő sztárok meglehetősen végletesen reagáltak az idei témaválasztásra: vagy a legkevésbé sem törődtek vele, vagy pedig nagyon és még annál is inkább. Jöjjenek a leg-leg-leg ruhák, mindkét kategóriából!

Akik betartották a dress code-ot…

Rihanna az est egyik háziasszonyaként miniruhás pápának öltözött. Nem is volt ebben semmi meglepő.

Blake Lively ruhájáról már a gálát megelőzően tudni lehetett, hogy csak a díszítéseit 600 órán keresztül készítették. A főpapi díszruhákra utaló, drámai bíbor-arany Versace estélyiben a színésznő nyerte a gála ruhaversenyét…

Holtversenyben Ariana Grandéval és a Sixtus-kápolna freskóival díszített anyagból készült Vera Wang-ruhával.

A reverenda és a drótkerítés művészi kombinációja a Dior Haute Couture-től az est egyik legerősebb szimbolikájú darabja volt, Cara Delevingne interpretálásában.

A témát ismerve várható volt, hogy lesznek olyanok, akik „vörösszőnyegesített” apácaruhában érkeznek majd az eseményre. Lily Collins volt közülük az egyetlen, aki ezt jól is tette.

Madonna szettjét csupán a fejdísz mentette meg attól, hogy szimpla halloweeni jelmeznek tűnjön. Az énekesnő és a vallások több éviztedes, szövevényes viszonyának ismeretében tőle azért többet vártunk.

Zendaya Jeanne d’Arcnak öltözött és ez még jól is állt neki.

Ugyanezzel próbálkozott Shailene Woodley is, neki azonban nagyságrendekkel kevésbé jött össze.

Ha katolikus vallás, akkor angyalok – gondolhatta Katy Perry és a stylistja. A végeredmény viszont inkább egy bukott Victoria’s Secret angyal lett.

Lana Del Rey fejdísze is valószínűleg angyalszárnyasnak készült. Lefejezett papagáj lett belőle.

Gigi Hadid és az ő Versace ruhája azért végül megmentette az angyalok becsületét.

Bár Beyoncé idén nem jelent meg a gálán, a várandós Cardi B egészen meggyőzően koppintotta le az akkor szintén állapotos énekesnő 2017-es Grammyn viselt szettjét.

Kim Kardashian önmagához képest kevés fedetlen testfelülettel és tökéletesen „ráöntött” Versace ruháján két kereszttel, tulajdonképpen önazonosan alkalmazkodott a dress code-hoz.

Bár glóriaszerű fejdíszével utalt az est tematikájára, Solange Knowles nyaktól lefelé úgy nézett ki, mintha egy B-ketegóriás sci-fi alienjei cuppantak volna rá a testére.

Az idei MET-gála leggiccsesebb szettjét az eleven ereklyetartónak öltözött Sarah Jessica Parkernek sikerült magára pakolnia.

Akik magasról tettek a dress code-ra…

Azok közül a sztárok közül, akik a dress code-hoz különösképp nem ragaszkodtak, Amal Clooney volt messze a leginkább jólöltözött, ebben a nadrágos-uszályos Richard Quinn kreációban.

Valóban ott a kereszt a nyakában, de Bella Hadid akkor is inkább tűnik Disney-gonosztevőnek ebben az öltözékben, mint bármi másnak.

Ádám és Éva nélküli Paradicsom? Noé és bárka nélküli Noé bárkája? Vagy Salma Hayek egyszerűen csak nem törődött a tematikával?

Mary J. Blige öltözéke tökéletesen megállta volna a helyét, ha az est témája a görög mitológia lett volna. De nem az volt.

Azt valószínűleg maga Doutzen Kroes sem tudná megmondani, hogy ennek a néhány, hevenyészve a testére aggatott ruhadarabnak ugyan mi köze van a katolikus valláshoz.

Gisele Bündchen nyolcvanas évek nosztalgiabulihoz öltözött, és biztos, ami biztos, a nyakára erősítette a jobb mellét.