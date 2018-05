Minden kollekcióval új megoldásokat keresek

Az AGNESKOVACS egyszerű geometrikus formákkal és finom színekkel dolgozik, s minden egyes sorozata egy önálló, külön kis világ, legyen szó az ikonikussá vált fafogós Pons kollekcióról, az egymásba hajtott bőrök szépségét hangsúlyozó Lié szériáról vagy a strukturált alapanyagokból készülő Filc vagy Quadra modellekről, amelyek egy folytonos ívet bejárva kapcsolódnak egymáshoz. Az időtálló, mégis friss táskák és kiegészítők könnyen felismerhető karakterét a „skandináv minimalizmus, a francia sikk, a precíz japán arányok és az olasz bőrök gazdagságának harmóniája határozza meg”. Ági táskái ma már nem csupán Budapesten kaphatók, de nemrégiben bekerültek a világ legrangosabb designdíjának nyerteseit bemutató Red Dot Design Museum szingapúri shopjába is.

A táskáid azonnal felismerhetők, s bár egyszerűségre törekszel, mégis izgalmas megoldásokkal jelentkezel időről időre. Mi köti össze a különféle kollekciókat?

Nagy hangsúlyt fektetek a formák kialakítására, és lényeges, hogy a felhasznált anyag karakterét megőrizzem, hagyjam érvényesülni. Akár bőrrel, filccel vagy éppen high-tech alapanyaggal dolgozom, olyan formákban gondolkodom, amelyek minimális szabással kialakíthatók, klasszikusak, de mégis újszerűek. Nagyon izgat ez a fajta minimalizmusra törekvő gondolkodás, mindig újabb és újabb lehetőségeket fedezek fel benne. Azt gondolom, hogy egy márkának ki kell tudnia alakítani a saját eszköztárát, stílusát, hiszen csak úgy válik felismerhetővé, megkülönböztethetővé, ha az egymást követő kollekciók között van valamilyen kapcsolat, egyfajta folytonosságot sugallnak.

A táskák mellett ékszereket is készítesz bőrből. Honnan jött ennek az ötlete?

Már az egyetemi évek alatt foglalkoztatott a bőrékszer gondolata, már akkor is szerettem volna bőrgyűrűt készíteni, de egy ilyen ékszert nagyon pontosan kell kivitelezni, és akkor még nem volt hozzá elegendő technikai tudásom. Tavaly végre elkészült egy fekete bőrből és hematitből álló gyűrű- és karkötősorozat, amelynek minden egyes darabját kézzel bélelem ki, varrom össze és festem meg a széleit. Meglehetősen aprólékos munka, de szeretem ezt a fajta tevékenységet. Ezek az ékszerek kizárólag a WAMP-on kaphatók. Ékszerek már a márka indulása óta készülnek, szerintem nagyon fontos kiegészítői lehetnek egy öltözéknek. A klasszikus Brick karkötő és nyaklánc vagy a Pseudo watch már évek óta a palettán van, a vásárlók szeretik és keresik őket, és bevallom, nekem is tetszenek mind a mai napig.

Nemrég elnyerted a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat, miről fog szólni a félév?

Moholy-Nagy László szülőfalujában nőttem fel, az általános iskolámat és az egyetemet is róla nevezték el, ahol diplomát szereztem, most pedig nagyon boldog vagyok, hogy az ösztöndíjasok között lehetek. Ez a félév lehetőséget teremt majd arra, hogy egy olyan területen próbáljam ki magam, ahol eddig még nem. Egy ideje már foglalkoztat a dolog, hogy ne csak öltözékkiegészítőkkel foglalkozzak – ennek most jött el az ideje. Egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy a már bevált módszerekkel fogok egy tárgycsoportot létrehozni vastag, növényi cserzésű bőrökből.

A legújabb kollekciód egy picit eltér a korábbiaktól. Miben különbözik?

Ez a sorozat tulajdonképpen egy szabad formaalakítási kísérlet eredménye. Egy ideje mocorgott már bennem, hogy egy picit kevésbé feszes irányba mozduljak el, és olyan táskákat készítsek, amelyek puhák, a bőr természetes esése jobban érvényesül. A Membrane széria formailag és anyaghasználatában is új, hiszen a nappabőr mellé finom, puha velúrt választottam, amit még sohasem használtam korábban, de nagyon tetszik a kétféle felület kontrasztja. Ezek a darabok forgó vállpánttal és merevített cipzárgallérral készülnek, így kétféle módon is hordhatók. A kézi táska vállon vagy a lehajtott pánton átnyúlva, kézben tartva is jól mutat, a hátizsák is kétféleképpen viselhető: ha hosszabbra állítod az egyik oldalon a pántot, akár keresztben is felveheted. A színekkel szokás szerint visszafogottan bántam, egyelőre feketében és teveszínben érhetők el, de elképzelhető, hogy később bővül majd a paletta.

Tavaly novemberben szerepeltél először a WAMP-on. Miért érezted úgy, hogy sok-sok évnyi tervezői gyakorlattal, stabil törzsvásárlói bázissal érdemes kipróbálnod a vásárt?

Jó néhány dizájnboltban és webshopban megtalálhatók a táskáim, de személyes kapcsolatom eddig nem volt a vevőimmel. Nyilván jelentenek egyfajta visszajelzést egy-egy kollekció eladási számai, de most látom csak, mennyire szükségem volt erre az impulzusra. Hasznos dolog a vásárlók, érdeklődők tapasztalatait, észrevételeit meghallgatni. Az áprilisi WAMP-on például odaintegetett egy lány, aki egy Brick karkötőt viselt, és akit akkor láttam életemben először. Ezért szeretem a WAMP-ot!

Mivel készülsz a májusi vásárra?

Természetesen elviszem a korábbi kollekciók és a legfrissebb Membrane széria darabjait, de speciális újdonsággal is készülök. Az Agate almárkám számára készítettem három új modellt. Ezek nagyon letisztult alapfazonok. Tulajdonképpen nem is előzte meg hagyományos értelemben vett tervezési folyamat, inkább egyfajta szabad gondolkodás, kísérletezés, amely az elmúlt időszakban ért élményekből, igényekből indult ki. Egyszerű és praktikus darabok születtek: egy nagyobb átvetős tote fazon, egy kisebb kézitáska és egy hátizsák. Szerintem nagyon passzolnak hozzám is és, remélem, a WAMP közönségéhez is.

WAMP / Design szabadon

2018. 05. 13.

11.00–19.00

Erzsébet tér

A belépés ingyenes!