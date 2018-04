Idén az is új bikinit vásárol, aki ragaszkodik a régi kedvenchez

A legtöbb nő fiókjában ott lapul A bikini, a nagybetűs, az örök kedvenc, amit ráöntöttek, aminek nemcsak színe, mintája, de formája is tökéletes. Én is rendelkezem ezzel a darabbal, aminek ocelotmintája már legalább ötször kiment a divatból, lebeszélni rólam mégis csak az idő vasfoga tudta: be kellett látnom, a varrás elengedett, az anyag megnyúlt, nincs mit tenni, ennek a darabnak mennie kell. Tudom, egy bikini elgyászolása nem nagy ügy, de azért mégis ott az űr, és az igenis égető a kérdés: mi lesz velem idén nyáron? A kérdéssel szinte egy időben futott be a postaládámba az a meghívó, amely ezt a problémámat is megoldotta, pár nappal később ugyanis Veronában találtam magam, hogy megismerjem a Calzedonia 2018-as bikini- és beachwearkollekcióját – és újra megtaláljam A bikinit.

A divatbemutató előtt még nagyon úgy éreztem, a nagy kedvencet lekörözni egyetlen darab sem tudja majd, de már az első égszínkék felsőrésznél éreztem némi bizonytalanságot, a fekete kollekcióknál már határozottan rezgett a léc, a matrózstílusnál pedig végleg elvesztem, és be kellett látnom, alig öt percen belül nemhogy egy, de öt új nagy Ő-t is találtam.

A 2018-as kollekció hozza a kötelező alapdarabokat, a legkedveltebb fazonokból pedig idén is különböző színcsaládokat mutat be, amelyek közé idén is bekerült pár élénk szín is, illetve visszatért a 80-as évek két örökzöldje, a brazil és a magas állású alsó is.

Az alapszínek mellől nem hiányoztak a romantikus darabok, a virágos, apró mintás, állatos, karibi életérzéstől vibráló költemények, amelyektől az ember óhatatlanul elkezdi vágyni a nyarat, és hirtelen tengerpartról, kókuszdióról és bronzbarna bőrről álmodik.

Most először többféle színnel és fazonnal csalogató bársonyanyagot is használnak a kollekcióban.

A márka idén először kapszulakollekciókkal is jelentkezik, amely 5 bikinit és 3 egyrészes fürdőruhát rejt magában. Néhány ezek közül akár utcai és alkalmi viseletként is hordható, tökéletesen mutat egy farmerrel vagy épp egy szoknyával. Előre szólunk: a darabok limitált számban érhetőek el a kiemelt üzletekben.

A divatbemutatón persze nemcsak a bikinik, de a fürdőruhák is debütáltak, és ahogy a bikinik esetében, itt is képviseltette magát a kacér, a merész, az extrém, a színes, a klasszikus, a visszafogott és a kimondottan sikkes vonal. Bár ezúttal is hatalmas és változatos a kínálat, a tökéletes darab mellett elmenni most sem lehet: az igazi kiemelkedik a tömegből, az ember lánya pedig zsigereiben érzi, megtalálta.

Nézd meg, hogyan mutatnak ezek a darabok a kifutón!