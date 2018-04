Melania Trump pápának öltözött

Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron a Fehér Házba látogattak, ám az eseményen Melania Trump fehér Hervé Pierre kalapja rendesen ellopta a show-t. Olyannyira, hogy az amerikai First Lady kalapos szettjéből mém lett.

Egyesek szerint úgy nézett ki, mint Beyoncé a Formation című dalához készült klipben:

Akadt akinek A keresztapa Fanuccija ugrott be róla:

Másoknak viszont Az ifjú pápa címszereplőjét juttatta eszébe:

Persze az is lehet, hogy mint már annyiszor, Melania ezúttal is Jackie Kennedyre akart hasonlítani:

It’s unfortunate that the #FakeNews has nothing better to do then mock #Melania for wearing a large White hat if I was a #journalist I would compare her to Jacqueline Kennedy A beautiful strong woman who cared about her country and family JUST LIKE #MELANIATRUMP #FLOTUS #MAGA🇺🇸 pic.twitter.com/bUyIvCoywL