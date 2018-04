Felállítja a péniszt ez az alsónadrág

Egy új japán alsónadrág végre elhozhatja a férfiak mennyországát, vagy legalábbis annak egy szeletét. Az alsóneműben külön kis tasakot helyeztek el, hogy a lehető legkényelmesebben tárolják a pasik legbecsesebb kincsüket.

Nincs többé se jobbra, se balra helyeződő koronaékszer, csak az arany középút, ráadásul még a megfelelő szellőzésről is gondoskodtak a gyártók a légáteresztő anyaggal.

One of my suggested items on Amazon was this pair of boxer briefs with the best translated diagrams possible pic.twitter.com/Fu8UdU0SS9