Sarah Jessica Parker feketébe öltözteti a menyasszonyokat

Sarah Jessica Parker menyasszonyi ruhákat tervezett a Gilt márka számára. A kollekció nem szokványos darabokból áll: találhatók benne piros, rózsaszín, kék, sőt fekete kreációk is, de a fehér modellek is különleges szabásvonalakat, díszítéseket kaptak. A színésznő tervezőként nem ragaszkodott a hosszú szoknyákhoz sem, így midi fazonok és overálok is kerültek a kollekcióba. Sarah Jessica Parker egyébként maga is fekete ruhában ment férjhez.

A kollekció legolcsóbb darabja 295 dollárba, vagyis nagyjából 75.000 forintba kerül, így a legdrágább modell ára 2395 dollár, azaz mintegy 615.000 forint.

A ruhák 32-estől 48-as méretig lesznek elérhetők.

Popsugar