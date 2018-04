A Walmart dolgozói hamarosan farmert is hordhatnak a munkában

Az 1962-ben alapított Walmart az Egyesült Államok legismertebb áruházlánca, és ugyanakkor a világ egyik legnagyobb vállalata. Egy új intézkedés alapján a cégnél eddig kötelező bézs nadrágok és kék ingpólók helyett az alkalmazottaik hamarosan viselhetnek farmernadrágot, jegginget, shortot és bármilyen, egyszínű inget.

A dress code eddigi alakításai elsősorban a vásárlók tájékozódásának megkönnyítését célozták, a mostani változtatás elsődleges célja azonban az volt, hogy a dolgozóknak kedvezzenek. Amerikában ugyanis csökken a munkanélküliség, és a Walmart abban a helyzetben találta magát, hogy meg kell győzniük alkalmazottaikat, hogy miért is érdemes a cég alkalmazásában maradniuk.

Idén már megemelték az órabérüket 11 dollárra, a fizetett szülői szabadság idejét is kitolták, sokan azonban úgy vélik, hogy ezek – a ruházkodási előírások lazításával együtt is – eltörpülnek az átfogóbb problémákkal szemben: sokan panaszkodnak a rossz vezetésre, amely nem teszi lehetővé, hogy alkalmazottai teljes munkaidőben dolgozzanak, nem ad nekik rendes megélhetést, és a béren kívüli juttatások is elmaradnak.

Forrás: Yahoo

Kiemelt képünk: Getty Images