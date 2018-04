A ronda papucsokat élteti Kanye West nyári cipőkollekciója

Kanye West divattervezőként kapott már hideget-meleget: Yeezy sportcipőiért bolondulnak a divatrajongók, de a feleségével, Kim Kardashiannal közösen tervezett gyerekruhái már nem arattak ekkora sikert.

Kanye új, nyári cipőkollekciója is elég megosztóra sikerült. Kezdjük a jóval: a Yeezy cipők mutatós pasztellszínekben születtek újjá, igazi tavaszi hangulatban.

Pull up in this bitch like pic.twitter.com/0dgj9f5arg