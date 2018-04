Elvesztette a műlábát a légitársaság

Margaret Crawford Tampából repült Belizébe a SouthWest légitársasággal, a csomagtérben szállítva a műlábat, amit édesanyjának szánt.

Az út végén azonban nem került elő az értékes szállítmány, így Margaret nem tudott édesanyjának a régóta várt művégtaggal szolgálni. Elmondása szerint a légitársaság egyszer felhívta őt, hogy továbbra sem találják a lábat, majd még egyszer, közölve, hogy megvan: sajnos visszakerült az USA-ba, és jelenleg Atlantában van.

Woman says Southwest lost her mom’s prosthetic foot for weeks https://t.co/SWNIq9diMF pic.twitter.com/Xijd27nMhp

— WFLA NEWS (@WFLA) 2018. április 17.