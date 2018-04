Kakinak öltözve futja le a maratont, nagyon komoly okból

A brit Amy Cameron 29 éves volt, amikor bélrákot diagnosztizáltak nála. Most 31 éves, és arra készül, hogy kaki emojinak öltözve futja le a London maratont, méghozzá azért, hogy felhívja a figyelmet a betegségre és annak tüneteire.

Amy 2016-ben nyolc alkalommal járt az orvosánál elviselhetetlen hasfájással. Végül bélelzáródása lett, ami miatt a sürgősségire került. Amikor megműtötték, egy 4 cm hosszú daganatot találtak a vastagbelében. Ekkor még 95 százalékban biztos volt, hogy a fiatal nőnek kolosztómiás zacskóra lesz szüksége.

