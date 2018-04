Ez az a terület, ahol kiteljesedhet a kreativitásom – a hónap designere a WAMP-on a Cifra Design

Hogyan vágtál bele a tervezésbe, milyen háttérrel indultál neki a saját márka felépítésének?

A műszaki és gazdasági területen folytattam a tanulmányaimat, de emellett festészetet, divattervezést, reklámgrafikát és ötvösséget is tanultam, és elvégeztem a MOME dizájnmanager szakát is. Ez a sokféle tudás és tapasztalat izgalmasan adódik össze, nem csupán biztos hátteret nyújt a tervezéshez, de a márkaépítés, a kommunikáció, sőt az üzleti modell kialakításakor is hatalmas segítséget, magabiztosságot adott.

A divathoz különösen szorosan szálak fűznek, évekig dolgoztam hazai fast fashion márkák műhelyeiben tervezőként. A gyerekek születését követően szerettem volna önálló vállalkozásba kezdeni, egy saját brandet indítani. Olyan területet kerestem, ami valamilyen formában kapcsolódik a korábban végzett divattervezői és grafikusi munkámhoz, kisebb befektetéssel elindítható és akár otthon is dolgozhatok. Ekkor kezdtem el ékszerekkel kísérletezni.

Édesapád ötvösként dolgozott, mennyire befolyásolta ez a választásodat?

Az alkotás valóban gyerekkorom óta végigkíséri az életem, az azonban, hogy ebben teljesedhetek ki igazán, csak jóval később vált egyértelművé. Az ékszerek korábban is közel álltak hozzám, hiszen apukámnak saját ötvös műhelye volt, ahol gyakran megfordultam, de sok idő telt el, amíg eljutottam oda, hogy ki is tanuljam ezt a szakmát. Az különösen érdekes tapasztalat, hogy annak ellenére, hogy nagy kerülővel jutottam el ide, éppen ez az a terület, ami ennyire motivál és inspirál.

Mesélj egy picit bővebben az ékszereidről!

Az első kollekcióm egy üveglencsés ékszercsalád volt, amelynek a grafikáinál eleinte kizárólag népművészeti ihletésű motívumokat használtam. A sorozat a mai napig népszerű, és nem csupán a turisták körében. Ezzel a technikával egyébként művészettörténeti korszakok mintáit is feldolgoztam, létezik reneszánsz és barokk mintás széria, sőt geometrikus és az éppen aktuális divattrendekhez passzoló minták is bekerültek a sorozatba. Jelenleg már ötven felett jár a különféle dekorok száma.

A kezdetek óta képes vagy a megújulásra. Időről időre új anyagokkal, technikákkal dolgozol, sőt az ékszerek karaktere is folyamatosan alakul. Honnan származik egy-egy új irány ötlete?

Az első három kollekció egyszerű geometriai formákra épült, merőben eltérő végeredménnyel. Nemrég fogalmaztam meg saját magamnak is, hogy ezekben a szériákban különféle módon, de a gömbformával foglalkoztam. Az üveglencsés ékszereknél a félgömb egy befoglaló forma, ehhez igazodnak a dekorelemek. A porcelángömbös nyakláncoknál a különféle méretű golyók kiegyensúlyozásával kísérleteztem, a harmadik típusnál pedig az ötvösképzés végén készített diplomamunkámat fejlesztettem tovább, ahol a gömb alakú gyöngyök, kristályok hagyományostól eltérő befoglalása jelentette a kihívást. Ebben a kollekcióban a repesztett hegyikristálytól, a rózsakvarcon, korallon, a türkeniten át a porcelánig sok ásvány és kőzet szerepel. Alapvetően a folyamatos megújulásban hiszek, az ékszereim éppen ezért nem is szezononként változnak, sokkal inkább organikusan fejlődnek a saját ötleteim és a vásárlók visszajelzései alapján.

A legfrissebb ékszereid egy egészen különleges anyagból készülnek. Mi ez pontosan?

A viaplant egy új fejlesztésű, a bátyám által szabadalmaztatott növényi kompozit anyag, amely kreatívan felhasználható nagy táblákban érhető el. A fű, festett szalma, aranyvessző-virágzat, őszi ecetfa lombja, rózsaszirom és számos más gyönyörű színben pompázó növény különleges eljárással kerül az anyagba, amely a belsőépítészetben használható, elsősorban burkolóanyagként, de én természetesen ékszereket készítek belőle. A lapok különleges színei, a szép rajzolat annyira dekoratívak, hogy egyszerű geometrikus alapformákká alakítva, kézzel készült, letisztult, aranyozott és ezüstözött ötvös alkatrészekkel kombinálom.

Készülsz valami újdonsággal az áprilisi WAMP-ra?

A WAMP különleges helyet foglal el a márka életében, hiszen nagyon fontos számomra a személyes kapcsolattartás a vevőkkel. Egyfelől hálás dolog az érdeklődőkkel beszélgetni, ugyanakkor az itt kapott visszajelzéseket beépítem a kollekciók fejlesztése során.

Áprilisban a Viaplant felhasználásával készülő ékszerek új generációja itt mutatkozik majd be. Ezeknek a vadonatúj daraboknak a formavilágát különféle természeti formák ihlették: az éles sziklák, a tengeri kavicsok, a víz fodrozódása, vagy éppen a felhők alakja. Ezek a finom és lágy kontúrok az aktuális trendekhez igazodnak, és a legegyszerűbb öltözéket is különlegessé teszik.