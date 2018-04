A Három Holló kávéház, az Erzsébet híd mellett, a Piarista Rend épületében három szinten, kávéházzal, kiállító- és előadótérrel vár mindenkit. Ady Andrássy úti törzshelyének, majd az itt nyílt Eckermann kávéháznak a szellemi örököseként a Budapest- és kávéházrajongó irodalmár, Wilhelm Droste ötlete alapján nyílt újra. Az utcaszinten a hatalmas kirakatos kávéház grandiózus terével, márványasztalos-tonettszékes enteriőrjével megidézi a századfordulós kávéházak miliőjét, alatta pedig két szinten hatalmas kiállító-, és előadótér húzódik: egy kisebb, kilátással a Belvárosi templom gótikus szentélyének üvegablakaira, a másik pedig egy hatalmas földalatti csarnok, már az épület alatt. Ebben az indusztriális csarnokban mutatkozik be a WAMP kiállítóiból most egy kiemelt szekció.

Ott lesz Fehér Beatrix a street fashion kedvelőinek, kifejezetten városi viseletre szánt CAMOU ruháival, a hazai divatszakma meghatározó egyénisége Konsánszky Dóra, a Konsanszky márka megálmodója, melynek darabjait jellemzően azok a sikeres és dinamikus személyiségek viselik szívesen, akiknek határozott ízlése, kialakult stílusa a visszafogottság és a diszkréció iránti igénnyel párosul. SustiKKrisztA futurisztikus hatású darabjain keveredik a vagányság és az elegancia. Kriszta saját darabjain kívül, rendszeresen készít zenekaroknak is egyedi kreációkat. Az egyedi és kisszériás öltözéket, bőrtáskákat és különleges díszítésű bőrkesztyűket kínáló Szerencsés Gabó is elhozza legfrissebb tavaszi darabjait.

12 Fotó megtekintése Szavazz a designra! Ducsai.Leather.Goods Még több + Woody Még több + SustiKKriszta Még több + Phi kozmetikum Még több + Noja Jewellery Még több + Mandula Kokeshi Még több + Kontur Fashion Még több + Konsanszky Még több + Ilyés Juli Még több + Gabo Szerencses Még több + Delacier Még több + Agnes Kovacs Még több +

A kiegészítők közül válogathatunk a magas minőségű bőrből készült, jellemzően egyetlen darabból kialakított különleges AGNESKOVACS táskák, vagy a feltörekvő fiatal tervező generációt képviselő Berecz Vanda modellek közül. Míg a Ducsai.Leather.Goods jól variálható praktikus darabjai a rohanó hétköznapokon, addig a The Naan Design, elsősorban az eleganciát és modernitást igénylő mai nagyvárosi nőknek készült táskái a különleges eseményeken lesznek megfelelő kiegészítői az összeállításuknak.

Akik egyedi ékszert keresnek, azok a Delacier extravagáns rozsdamentes acélból készült darabjai közül próbálgathatnak, melyek cérnázott díszítéses technikával nyerik el végső formájukat. A tematikus válogatásban a kortárs ötvösművészetet Anderlik Imola, Gajcsi Blanka, Ilyés Juli, Katona Barbara és Zosha, a különleges és sok meglepetést tartogató kortárs designékszereket a Folenta Design egyedi zsinórékszerei és a Kontur Fashion kézműves technikákkal készített, bőr ékszerei képviselik. A NOJA Jewellery / Gera Noémi és Zemse márkák a minimalista stílust képviselő, ám igen karakteres, alumíniumból készült kiegészítőiket mutatják be.

Hajtmanszki Zoltán Balogh Rudolf-díjas fotóművész munkái is bemutatásra kerülnek, aki pedig az otthonát is szívesen díszítené velük, vásárolhat közvetlenül a művésztől. Akit inkább a távol-keleti tárgyak vonzanak, a Mandula-KOKESHI fából faragott babáiból választott egyedi szuvenírrel térhetnek haza. A Phi Cosmetics termékei gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, minőségi növényi olajok, aromavizek, növényi kivonatok felhasználásával, és a környezettudatos csomagolással is arra törekednek, hogy harmóniában maradjunk a természettel. Ehhez a környezettudatos szemlélethez igazította kínálatát a Leginnovatívabb Termék díját elnyert trendi napszemüvegeket kínáló Woody Wood Sunglasses is. A nézelődés közben érdemes megkóstolni a csipkemintás kreációiról ismert Fabric Csokoládé díjnyertes kézműves finomságait is!