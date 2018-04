Filléres ruhából varázsolt álomestélyit a tinilány

Az amerikai tinilányok igazi anyagi csődöt okozhatnak a családjuknak a végzősök bálja, azaz a prom előtt. Ezért nem csodáljuk, ha Amber Scholl nevét ezentúl minden szülő imába foglalja majd.

Ambert (aki igazából már 24 éves) több mint 20 ezren követik a Youtube-on, főként 18 év körüli lányok. Legutóbbi videóját pont a végzősbálok előtt osztotta meg. Ezen bemutatja, hogyan alakított át egy 4 dollárért vásárolt, egyszerű ruhát lenyűgöző, extravagáns estélyivé – a tinilányok pedig valósággal megvesztek érte.

