Sokat izzadsz, vagy csak ügyetlen vagy? Ezt a ruhát neked találták ki!

A Seattle-ben nemrég alapított Ably Apparel pólóit, felsőit és ingeit egy speciális, filium nevű anyaggal kezelt szövetekből varrják, amely lepergeti a nedvességet, sőt akár a sűrűbb folyadékokat is. Emellett megelőzi a kellemetlen szagok kialakulását, miközben megfelelő légzést biztosít a bőrnek. Az ígéret szerint a filiummal kezelt szövetek nem veszítenek puhaságukból sem.

Az Ably Apparel ruháin egyáltalán nem látszik, hogy valamilyen különleges anyagból készültek volna, épp úgy néznek ki, mint bármelyik póló, ing vagy felső. A varázslat akkor kezdődik, amikor nedvesség éri a szövetet. A folyadékcseppek apró gyöngyökként gyakorlatilag legurulnak a pólókról, ahogy pedig az alábbi videón is látható, egy komolyabb kechupfoltot is simán, vízzel le lehet mosni róluk.

A Never Ending Voyage utazó blog szerzői komoly, többnapos tesztelésnek vetették alá a víztaszító ruhákat, és megállapították, hogy akár többnapos, folyamatos viseléstől sem lesz kellemetlen szaguk, még úgy sem, hogy a több mint 35 fokos hőségben alaposan beleizzadtak. Mivel a ruháink nem az izzadságtól, hanem a szövetek közé beivódott nedvességben megtelepedő baktériumoktól lesznek kellemetlen szagúak, ez érthető is, mivel az izzadság is könnyedén el tud párologni, a víztaszító textil szálai között ezért nem marad nedvesség, ahol a kórokozók elszaporodhatnának.

Az egyetlen hátrányuk az áruk lehet, egy sima, rövid ujjú pólót ugyanis 48 dollárért (több mint 12 ezer forintért) lehet megrendelni, és ehhez még a szállítás költségét is hozzá kell számolni. Egy hosszú ujjú póló 60 dollárba, míg egy hosszú ujjú ing 110 dollárba, azaz közel 28 ezer forintba kerül. Igaz azonban, hogy mivel kevesebbszer kell őket mosni, ezek a cuccok akár több ruhadarabot is helyettesíthetnek. Arra azért kíváncsiak lennénk, hogy élőben mennyire teljesítenek jól az Ably Apparel ruhái.