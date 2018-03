Nyolcszázan álltak sorba ezért a ruháért

2018 tavasza a zöld alapon virágmintás ruháké. A közelmúltban az ASOS webáruházból kapkodtak el egy ilyen ruhát az utolsó darabig, most pedig egy újabb zöld alapon virágmintás modellre kattantak rá a fashionisták. Erre:

A brit Kitri Studio legújabb kollekciójából való ruhát még piacra kerülése előtt egy neves holland divatblogger, Charlotte Gronevald mutatta be az Instagram-oldalán. A post hatására közel nyolcszázan álltak be a virtuális sorba, vagyis iratkoztak fel a várólistára, hogy megvásárolhassák a 145 fontba, vagyis mintegy 50 ezer forintba kerülő darabot. Még ha pontosan nehéz is lenne megindokolni, hogy miért…

Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) által megosztott bejegyzés, Febr 16., 2018, időpont: 5:30 (PST időzóna szerint)

