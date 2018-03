Ez a világ legdrágább ruhája, amit kutyáknak csináltak

24 karátos aranyból készült ez a kutyákra tervezett köpeny, amelyet természetesen gyémántok is díszítenek, hogy a kis drágaságokra az is felkerüljön. A kutyaruhákat a Doggy Armour nevű cég tervezte, és az áruk több mint 1 millió dollár. Úgy hirdetik, mint a világ legdrágább és legelőkelőbb ruháját a házi kedvenceink számára. Elmondásuk szerint a kabátka nemcsak divatos, és mérhetetlenül értékes, de még a kutyák életét is megmentheti.

„Ha ezt viseli a kedvencünk, akkor más kutyák harapása, sem okozhat rajta sérülést” – állítják a tervezők, akik szerint a köpeny tizenötször erősebb, mint a páncél.