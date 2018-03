Nagy bejelentést tett Donatella Versace

A Versace a jövőben nem használ fel állatprémet a termékeiben – jelentette be Donatella Versace.

– mondta a divatmárkát megalapító Gianni Versace húga.

A divatház életében igazi pálfordulásról van szó, mert a milánói központú divatárucég honlapján még mindig hirdeti a valódi szőrméből készült termékeket.

Donatella vows to stop using fur: “I don’t want to kill animals to make fashion. It doesn’t feel right” https://t.co/z34AO6RMV4

Az állatprém elutasításával a Versace-ház olyan divatgurukhoz csatlakozik, mint Giorgio Armani, aki 2016-ban belépett a Fur Free Alliance-be, a Szőrmementes Szövetségbe. Nemrég a Gucci is kivonta kínálatából a valódi szőrmét. Nem használja fel az állatok bundáját Calvin Klein, Hugo Boss és Ralph Lauren sem.

A Versacét eddig heves bírálatok érték olyan állatok bundájának a felhasználásáért, mint a vidramenyét (nyérc) vagy a nyestkutya.

FUR 👏 IS 👏 DEAD 👏 Donatella Versace stated that she’ll no longer use animal fur in any of her designs — a HUGE step forward animals who are killed for fashion! PETA has been actively pressuring @Versace to go #FurFree since the ’90s. pic.twitter.com/ckdAnDYwGN

— PETA (@peta) 2018. március 14.