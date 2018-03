Különleges, hímzett kesztyűket készít a fagyoskodóknak

A Litvániából származó Natalija már gyerekként is imádta a kézzel készített holmikat, és most már nem tudja elképzelni az életét anélkül, hogy ő maga ne csinálna kreatív dolgokat. Nagy kedvence a kesztyűkötés. Kesztyűit ráadásul még gyönyörű hímzésekkel is gazdagítja.

Bár itthon, úgy tűnik, jó időre vége a kesztyűhordós időszaknak, a képeket elnézve lehet, hogy jövőre ezekben a kötött dolgokban fogunk járni. Natalija különleges kesztyűi itt érhetők el.

