Tizennégy méteres balerinával jelentkezett a giccskirály, Jeff Koons 

Jeff Koons a kortárs művészeti világ egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb alkotója, akit leginkább óriási, fényes lufikutyáiról vagy Staller Ilonával (akit Cicciolina néven biztosan többen ismernek) kötött házasságáról és az ehhez kapcsolódó műalkotásokról híresült el. Koons művészetén a mai napig sokat vitatkoznak a kritikusok: egyesek posztmodernista szobrászzseninek és a Warhol által megteremtet pop art továbbgondolójának, a neo pop atyjának tartják, aki banális tárgyak újrakonstruálásával és nagyszabású giccsekkel (például Michael Jackson és házi majma, Bubbles aranyba öntött változatával) forgatja fel a művészetet, mások azonban egyszerűen csak úgy gondolják, hogy amit Koons csinál, az nem művészet, de nyilván nehezményezik azt is, hogy elég rendesen meggazdagodott alkotásaiból.

Legújabb alkotása New Yorkban, a Rockefeller Center előtt található, és egy hatalmas balerinát ábrázol. A 14 méteres, felfújható alkotás a The Seated Balerina címet kapta, és elvileg az eltűnt és bántalmazott gyerekeket védő Center for Missing and Exploited Children projektjére hívja fel a figyelmet.

Koons egyébként így nyilatkozott saját műalkotásáról: “Az elmélkedésről szól, arról, hogy mit is jelent embernek lenni. Nagyon bizakodó darab.”

MyModernMet