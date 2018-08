Rosszul alszol? Erre figyelj

Ha te is az ágyban forgolódó lepedőgyűrögetők és óránként felriadók táborát erősíted, olvasd el tanácsainkat, és próbálj tudatosan változtatni az életeden. Az első lépésekhez nincs szükség drasztikus életmódváltásra, sokszor elegendő, ha megfelelő alvási szokásokat veszel fel. Elmondjuk, hogyan javíts az alvásodon.

Állj ellen a napközbeni szundikálásnak! Bármilyen hívogató is a kanapé egy kis ebéd utáni sziesztához, az átmeneti fáradtságot vagy kajakómát inkább mozgással, sétával, egy finom jeges gyümölcsteával vagy vitalizáló turmixszal kompenzáld. A délutáni alvás nem pótolja az éjszakai tartalmas és regeneráló pihenést, hanem ugyanannyit vesz el belőle.

Tölts mást a pohárba! Szakorvosok által alátámasztott tény, hogy mindenféle agyi stimuláns negatívan befolyásolja a nyugodt alvás minőségét. Ilyen a koffein és az alkohol, a nikotin vagy az energiaitalokban található taurin. A kávét, fekete és zöld teát, az energiaitalt és a dohányzást, de még a legfeljebb átmeneti fiziológiai lelassulást előidéző alkoholt is mellőzd az alvás előtti 3-4 órában. Viszont adj esélyt a herbateáknak! A gyógynövényi teáknak meglepően jó ízük van, ha csipetnyi mézzel vagy mentával fűszerezed, és ezt kortyolgatod elalvás előtt.

Kapcsold ki az agyad! Felejtsd el a politikát, híreket és a munkahelyi problémákat. Ne olvass vagy nézz olyan híreket, amelyek felzaklatnak alvás előtt. Nem jó választás a thriller vagy a horror sem, az agresszív videójátékok meg főleg nem. Ezek helyett hallgasd a kedvenc meditatív vagy chill out zenédet, olvass egy kellemes novellát, vegyél egy habfürdőt, vagyis ringasd magad harmóniába szellemileg és lelkileg. Mindenki saját magára szabva alakíthatja ki a jól működő relaxációs technikáit, javítva ezzel az alvási komfortérzetét.

Sötétíts és hűts! Köztudott tény, hogy a hálószobában még az olyan piros és kék irányfények is zavaróan hatnak, amelyeket a konnektorok és televíziók, laptopok vagy a telefonok bocsátanak ki. Ezeket érdemes letakarni, hogy teljes sötétség legyen a helyiségben. Az optimális hőmérsékletet nem egyszerű eltalálni, de alvásszakértők szerint az nem több 19-20 foknál. Az áporodott levegőjű és oxigénhiányos szoba is nehezíti az elalvást. Alapos szellőztetéssel frissítsd fel a légteret a hálóban, hogy megelőzd az elalvást nehezítő légúti panaszokat.

A kiegyensúlyozott és pihentető éjszakai alvás nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is elengedhetetlen ahhoz, hogy belső feszültség nélkül, jó közérzettel teljesítsenek a mindennapokban. Nemcsak a mennyiség, hanem az alvás minősége is számít. Törekedj te is a minimum hétórás, megszakítás nélküli regeneráló alvásra.