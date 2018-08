Női szerepek 2018 – illúzió és valóság

Talán édesanyánk generációja volt az utolsó azok között a nők között, akik felvállaltan arra törekedtek, hogy mindenben tökéletesek legyenek. A háztartás vezetését kötelességüknek tartották, ahogyan a gyerekneveléssel járó gondok viselését is, amellett a legtöbben közülük maguk is dolgoztak, és a családi kötelékek ápolását is önként vállalták. A mai harmincasok, negyvenesek már más helyzetben vannak, köszönhetően annak, hogy ráébredt a világ, hogy az a női szerep, amire a korábbi generációk szocializálódtak, a mai rohanó világban vállalhatatlan. A kétkeresős családokban az otthoni tennivalók és a gyereknevelés javarészt a dolgozó nőkre hárult, ezt diktálta ugyanis a korábbi berögződés, amikor még csak a férfiak jártak munkába. Mostanra azonban változott a helyzet, vagy legalábbis szeretnénk azt hinni. Mert valójában sok esetben nem így van.

Ha olyan nőket kérdezünk, akik karriert építenek, hogy hogyan tudják összeegyeztetni az otthoni teendőket a munkájukkal, mindannyian arról beszélnek, hogy sok lemondással jár az életük. Ezzel önmagában nem is lenne baj, hiszen egy nap csupán 24 órából áll. A nagyobb probléma abból adódik, hogy sokak fejében még mindig nem ér össze a női szerep, főleg nem az anyaság a felelősségteljes, vezető beosztással. Gyakori, hogy éppen a közvetlen környezetükből érkeznek negatív kritikák azok felé a nők felé, akik az anyaság mellett a munkájukban akarnak és ki is tudnak teljesedni, és ehhez a háztartásban és a gyereknevelésben segítségre van szükségük. Kevesen kapnak közülük valódi támogatást, míg ugyanezt férfi kollégáik általában megkapják a környezetüktől.

Nincs időm semmire, nem jutok el odáig, hogy elolvassak egy könyvet vagy megnézzek egy filmet, nem tudom, mikor voltam utoljára fodrásznál… A te környezetedben hányszor hangzottak el ezek a mondatok az elmúlt néhány napban? Valószínűleg sokszor. Ez pedig azért van, mert a legtöbb nőnek egyszerűen nincs ideje saját magára. A női szerepek ugyan változtak, és bár nagyon szeretnénk, sok tekintetben a társadalom sajnos nem jutott el odáig, hogy utolérje önmagát és a helyén kezelje a változásokat.