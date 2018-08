Így nem lesz rémálom az iskolakezdés

Valószínűleg a gyermeked is hasonló érzelmekkel éli meg az iskolakezdést, főleg, ha most kezdi a kritikus első osztályt. Az ember legnagyobb félelme az ismeretlen, az új tanév pedig minden szempontból annak számít. Szülőként tehetsz a szeptemberi pozitív élményekért, na meg magadért, hiszen ha a gyereknek jó, neked is jó lesz. A rohanó hétköznapokban valószínűleg neked sem hiányzik egy újabb stresszforrás.

Te is aktívan hozzájárulhatsz ahhoz, hogy a gyermeked zökkenőmentesen lépjen át a nyári vakációból az őszi iskolakezdésbe. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az iskola nem egy jóval nehezebb próbatétel, csak az óvodához képest más élmény. Nem megugrandó akadály, hanem egy újabb kaland. Ne a kötelező feladatok terhe legyen az alapélmény, hanem az, hogy büszke vagy rá, és ő is legyen büszke magára, amiért immár suliba megy.

Beszélgess a gyerekeddel. Természetes, hogy meghallgatod a gyermeked véleményét és érzelmeit az iskolakezdésről, de a kommunikáció oda-vissza működik. Mesélj neki a saját iskolai emlékeidről, idézd fel a kedvenc tanárodat, mesélj a sulis élményeidről, mutasd meg neki a bizonyítványodat. Mindez megerősíti a gyermeket abban, hogy a szülei vagy nagyobb testvérei is gond nélkül átmentek az iskolakezdés most még talán félelmetesnek tűnő élményén.

Időben alakítsd ki a napi rutint. Nem lehet a vakáció szabad szellemű szabálytalanságából egyik napról a másikra áttérni a szabályozott őszi hétköznapokra. Ha a gyerekednek nagyobb az alvásigénye, már augusztusban hangold át arra, hogy korábban fekszik és ébred. Az optimális iskolai menetrend megszervezése és következetes betartása alapvető kritériuma a megfelelő koncentrációkészségnek, ideális fizikai és szellemi kondíciónak.