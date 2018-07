Szerethető iskolatárs (X)

Az iskolába induló kisgyermekünk számára is nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a tollat, amivel majd szépen és szívesen ír, hiszen a legizgalmasabb feladata az írás és az olvasás elsajátítása lesz.

Miért fontos a szépírás?

Nem elég az, hogy megtanuljunk írni, az is nagyon fontos, hogy mennyire lesz szép az írás képe. Az olvasható, rendezett munka az iskolai előmenetel egyik feltétele, és a későbbiekben is kiemelkedő szerepet tölt be mindennapjainkban.

Az írás fejleszti a kreativitást, a kommunikációt és persze a memóriát. Az agy több területét használjuk egyszerre, így javul a térérzékelés, fejlődnek az agyi idegpályák. Érdemes tehát nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy kisiskolás korban a gyermekünk megfelelően tanulja meg a folyóírást.

Mivel a gyerekeknél a finom-motorikus képesség folyamatosan fejlődik, így az elején lassan és türelemmel segítsük őket abban, hogy elsajátítsák a betűket.

Milyen tollat válasszunk neki?



Olyat, amelyet jó érzés kézbe fogni, nem kell rányomni, hiszen szinte magától siklik végig a papíron, miközben írása nem elkenődő, nem hagy pacákat. Ilyen toll a Pilot kézbe simuló Super Grip sorozata. Új generációs tintával és a kényelmes, gumírozott markolattal az írás olyan örömteli és könnyed lehet, mint soha korábban. A Pilot Super Grip golyóstoll ráadásul választható hegyméretben és 4 féle színben (kék, fekete, piros és zöld) kapható.

Hibázni emberi dolog!

A tanulási folyamathoz hozzátartozik a rengeteg gyakorlás, és az is, hogy a gyermek néha hibázik. Egy-egy betű nem úgy sikerül, mint ahogy szeretné, vagy éppen kimarad egy szó a mondatból. Szerencsére ma már erre is van megoldás. Legyen a suli készletben olyan toll is, amivel radírtörmelék nélkül kitörölhető az elhibázott írás! Ezzel megnövelhetjük a gyerek önbizalmát is, hiszen kijavítva a hibákat, olyan munkát készíthet, amire büszke lehet, és nem kell attól rettegnie, hogy ha elrontotta, nincs lehetősége a javításra.

Az eredeti Pilot Frixion tollakkal nem baj, ha a gyerek meggondolja magát, ha firkál, vagy ha éppen téveszt, mert hőérzékeny, lágy zselétintáját a toll végén lévő gumival könnyedén kitörölheti úgy, hogy közben a papír is ép marad.

És hogy ne csak a gyermek örüljön a Pilot tollaknak, hanem a szülő is: a Super Grip G golyóstoll és az eredeti, törölhető Frixion most sulikezdő akciós csomagban kapható.

Ajándékozd meg a gyermeked az új kedvenc golyóstollával! Találd meg a tökéletes tolltársát!