Íme, a minőségi wellness!

A wellness, ami megnyugvást hoz

Valódi vendégszeretettel fogadunk a szállodánkban, mert szeretnénk, ha otthon éreznéd magad nálunk. Amikor megérkezel hozzánk, üdvözlőitallal fogadunk, és kedves kollégáink számos hasznos információval látnak el. Nekünk a legfontosabb az, hogy Te kényelmesen érezd magad a szobában, az étteremben és a bárban, a fürdőben és az egyes kezelések közben is. Így lesz kerek egész a pihentető kikapcsolódás. Minél több kellemes élményt élsz át, annál teljesebbnek érzed majd a pihenést.

A wellness, ami egyszerűen jólesik

Rengeteg passzív és aktív mozgásformával várunk, hogy tested pontosan azt kaphassa, amire vágyik. Kiválóan képzett masszőrjeinknek hála felfrissülhetsz vagy éppen relaxálhatsz is. Engedj a vágyaidnak, és próbálj ki olyan masszázsokat is, amikről eddig még talán nem is hallottál!

S ha a mindennapokban alig jut időd a mozgásra, akkor biztosan hálás lesz a tested egy kis gondoskodó izommunkáért. A légzőtorna, a zenés reggeli torna vagy a napüdvözlet torna 20 perc alatt felébreszti a tested. Célzott edzést nyújt a nyak-váll torna, a preventív gerinctorna, a fitszalag-tréning és a labdás torna. Az úszómedencénkben kedvedre tempózhatsz, vagy kipróbálhatod a vízi tornánkat.



A wellness, ami a lelkedet ápolja, a testedet könnyeddé teszi

Nálunk a fürdőzésre is lesz bőven lehetőséged, nem is akármilyen körülmények között! Ha a meleg víz adta élményekre vágysz, akkor vár a római időket idéző termálfürdőnk két gyógyvizes medencével. Wellnessmedencénkben körbejárva lehetőséged lesz a nyaktól a bokáig minden testtájat alaposan átdögönyöztetni. Szabadtéri élménymedencénkben úgy élvezheted a különféle csobogók lelket megnyugtató, testet felfrissítő hatását, hogy közben rácsodálkozhatsz a kertünk szépségeire is. Természetesen annak sincs akadálya, hogy úszással frissítsd fel magad, fedett úszómedencénk mindennap már reggel 7 órától vár.

No és ha wellness, akkor szauna! Nálunk két elkülönített „szaunabirodalmat” találsz. Az egyik a textiles szauna, ahova az is betérhet, aki fürdőruhában szeret szaunázni. A másik azokat várja, akik a természetes szaunázás hívei, és nem viselnek fürdőruhát szaunázás közben. Te melyiket választanád?

Különleges élményt jelentenek a magasan képzett szaunamestereink által vezetett szaunaszeánszaink, éld meg az élményt Te is!

A wellness, amitől a stressz elillan

A kényeztetést mi sem fokozza jobban, mint egy kellemen elköltött vacsora vagy ebéd. A családias hangulatú, Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett Attila étteremben a szállodánk séfjei által készített nemzetközi, vegetáriánus, reform és diétás ételspecialitásokkal várunk. Nagy figyelmet fordítunk szűkebb régiónk, Zala megye gasztronómiájának megismertetésére, a szilvalekváros puliszkát neked is meg kell kóstolnod! Szállodánkban napközben nem kell a fürdőköpenyt elegáns ruhára cserélni: könnyű salátákat és snackételeket kínálunk a wellnesséletmód jegyében az uszoda/élményfürdő területén található Neptun Pool Bárban. Az öreg platánfa köré épült üvegtetős, napfényes Platán Café & Juice Bárban a tea- és kávékülönlegességek, frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevek, koktélok, házias sütemények és egyéb snackételek széles választékát találhatod meg.

A Carbonában mi mind arra törekszünk, hogy szép legyen, amit látsz, kellemes legyen, amit hallasz, jó legyen, amit érzel, és finom legyen, amit kóstolsz vagy épp magadra kensz

Szeretnénk, ha vendégként érkeznél, majd barátként távoznál, és így is térnél vissza hozzánk.

www.carbona.hu