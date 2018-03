Bükfürdő -Kalandorok ne kíméljenek! (x)

Ledobhatjuk a cipőnket

A gyerekek örülhetnek, hogy végre nem arra biztatjuk őket, hogy legyen valami a lábukon, hanem éppen ellenkezőleg: dobják le a cipőt és sétáljanak mezítláb végig a bükfürdői Kneipp Park ösvényén, ami kavicsos, homokos, faháncsos, tobozos szakaszokból áll. Amíg a különböző anyagok masszírozzák talpunk reflexpontjait, beszívhatjuk a fűszerkert növényeinek intenzív illatát, és mókusokra leselkedhetünk a fák alatt. Aki további lazításra vágyik, jógapadokat is talál a park területén.



Madárlesre indulhatunk

Persze csak akkor, ha már tudjuk, mit kell keresnünk, ezért érdemes a tájékozódást a Répcementi tanösvény interaktív információs tábláinál kezdeni, majd ha már kellőképpen kiokosodtunk a környék folyóvizeinek és parkjainak növény- és állatvilágáról, induljunk el a Széchenyi utcából az élőhelyek felé. Ha szerencsénk van, akár a májustól szeptember elejéig itt élő gyurgyalagot is megpillanthatjuk. A kékeszöld, gesztenyebarna és aranysárga színekben pompázó madarat déli fekvésű folyópartokon fedezhetjük fel jó eséllyel. Fényképező, távcső ne maradjon a szálláson!



Jóllakottan szórakozhatunk

A madárles után kényeztethetjük a érzékeinket a Caramell Premium Resort a’la carte éttermében, ahol könnyű, látványos és ízletes ételkompozíciókat, desszerteket próbálhatunk ki. Minden nap választhatunk a Caramell chefje által megálmodott fogásokat tartalmazó a’la carte étlapról. A könnyű ebédet pedig a bowling pályán dolgozhatjuk le, ami izgalmas programot biztosít az egész családnak, bármilyen is legyen az időjárás. De verőfényes időben is érdemes eljönni ide, hiszen a szálloda kertjében játszótér, halastó, kültéri medence várja nemcsak a szálloda vendégeit hanem a környéken nyaraló családokat is.

Felfedezhetjük a határainkat

Óriáshinta és biciklizés a magasban: ilyen és ehhez hasonló izgalmak várnak ránk a Caramell Premium Resort****superior saját kalandparkjában, a Kristály Torony 17 méter magas mászópályáján, amely több mint egy kilométer hosszan kanyarog a levegőben. A háromszintes toronyban egyedülálló biztonsági rendszer óvja az adrenalinföccsre vágyókat, nem kell tehát aggódnunk magunk és egymás miatt. Ha pedig szerencsésen földet értünk, fagyipartival ünnepelhetünk a Villa Rosatoban. kristalytorony.hu és villarosato.hu

Tökéletes terepen tekerhetünk

Bük környékének védett kerékpárútvonalain nem kell tartanunk attól, hogy a család fiatalabb tagjai lemaradnak az emelkedők miatt és emiatt idő előtt elfogy a lelkesedésük. A nagyrészt sík terep minden korosztály és erőnlét számára ideális utakat biztosít a kerékpáros kirándulásokhoz. Ráadásul még a saját biciklinket sem muszáj felpakolnunk az autónkra és ideszállítanunk, hiszen helyben is bérelhetünk kerékpárokat a Caramell Premium Resortban vagy a bükfürdői Tourinform Irodánál.



Pingvinnel fürödhetünk

Bár ezen a vidéken senki nem számítana rá, a Bükfürdői Gyógy- és Élménycentrumban mégis felbukkan egy pingvin: SPAncsi, a fürdő kabalafigurája. A gyerekeknek nemcsak ő teszi emlékezetessé a bükfürdői strandolást: külső-belső élménymedencék, csúszdák, játszótér, sportpályák, szervezett programok gondoskodnak arról, hogy a pihenés emlékezetes legyen. (bukfurdo.hu)

Játszva erősödhetünk

Itt is bebizonyosodik, hogy ami nem kötelező, az sokkal élvezetesebb. Ha valaki előírná nekünk, hogy 30 percet mozogjunk fitneszgépeken, nem biztos, hogy nagy örömmel tennénk, ám ha sétánk során rábukkanunk a bükfürdői Sportpark felnőtt játszóterére, akkor nem tudunk majd ellenállni a kültéri fitnesz eszközöknek, és úgy eltelik az a félóra a kipróbálásukkal, hogy észre sem vesszük. Mellette gyerek játszótér köti le addig a család kisebb tagjait, és ami külön jó pont a helyieknek: a mozgáskorlátozottakra is gondoltak és speciális eszközöket helyeztek el a számukra.

Belekóstolhatunk a golfba

Ezen a gyönyörű pályán biztosan kedvet kapunk hozzá, hogy kipróbáljuk ezt a sportot. A golfpálya szolgáltatásait nem csak a szálloda vendégei vehetik igénybe. Ha még csak most ismerkedünk a golffal, oktatásra is bejelentkezhetünk: felnőtteket és gyerekeket egyaránt fogadnak. Az egész család kipróbálhatja, hogy ami a tévében laza ütögetésnek tűnik, az a valóságban komoly koncentrációt és erőkifejtést kívánó mozgás.