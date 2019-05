DM Gyermeknap a Vasúttörténeti Parkban

Május 25-én és 26-án 10:00-18:00 óra között várja a családokat a dm Gyermeknap színes programkavalkádja, közlekedésbiztonsági résszel kiegészülve.

Szombaton 11 órától –ezen a hétvégén Budapesten csak itt – fellép Halász Judit, 13 órától az Ákom-bákom Bábcsoport, 15 órától pedig a Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenél! Vasárnap tovább fokozódik a színpadi hangulat, hiszen 11 órától a Kifli zenekar adja a talpalávalót, 13 órától a Fabula Bábszínház előadását tekinthetik meg a legkisebbek, 15 órától pedig Szalóki Ági koncertje koronázza meg a gyerekek ünnepét.

A dm az apróságok mellett a szülőkre is gondol ezen a hétvégén: beauty szigetén sminkes, fodrász, és manikűrös várja a látogatókat, így amíg a gyerekek apukáikkal felfedezik a játékokat, a hölgyek megszépülhetnek, s megismerkedhetnek a dm saját trend IT UP sminkmárkájának termékeivel.

A baba részlegen a legkisebbeket változatos foglalkozásokkal és játékokkal várják, míg a szülők védőnői tanácsadáson vehetnek részt. A dm napvédelmi edukációs programja számos hasznos tippel és tudnivalóval látja el a családokat, felkészítve őket a meleg, nyári szünidei napokra. Természetesen az aktívabb kikapcsolódást kedvelőknek is lesz bőven program: a kisebbek és nagyobbak a krokodil ugrálóvárban, és a vízi dodgem-ben tombolhatnak kifulladásig, sőt a Nickelodeon játszópark további izgalmas élményeket tartogat!

A gyermeknapi hétvégén a helyszínen megtalálható dm üzletben a szervezők 10%-os kedvezménnyel várnak minden felnőttet, sőt 1000 Ft feletti vásárlás esetén ajándéktáskával is készül a dm! A dm bolt idei új szolgáltatása a Baba-mama pihenő sarok, ahol az édesanyák meg tudnak pihenni a legkisebbekkel.

A rendezvényen garantáltan mindenki talál magának elfoglaltságot, hiszen lesz jóga, idény gyümölcs- és zöldségkóstolás, zöldségszobrászkodás, Rama sütiműhely, fotósarok, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos edukációs játékok, VR-programok, Infinity Nado bajnokság, Kockajáték kiállítás és foglalkozások, és még sok minden más.

A közlekedésbiztonsági programok célja, hogy a gyermekek már egészen kicsi kortól játékos formában tanulják meg a gyalogos-, a vasúti-, és a kerékpáros közlekedés alapszabályait. A Közlekedésbiztonsági területen további számos izgalmas programra számíthatnak a látogatók, így „Az Élet-Úton” KRESZ Park kerékpáros ügyességi pályáján a gyermekek gyakorolhatják a kerékpár biztonságos kezelését akár egészen kicsi kortól is; a „Holttér veszélyének bemutatása” egy tanker kamion sofőrüléséből kipróbálható, milyen nehézségei lehetnek egy kamionsofőrnek a mellette elhaladó biciklisek, illetve motorosok detektálásában. A Continental Mini KRESZ Park KRESZ oktatással várja a kicsiket, a résztvevők egy 15 perces KRESZ oktatáson vehetnek részt, melyet követően a kis autók volánja mögé ülhetnek. Mindezek mellett lehetőség nyílik még az Elsősegélynyújtó bemutató megtekintésére is, mely a gyermekek nyelvén mutatja be segítségnyújtás alapjait. A rendezvény ideje alatt a gyerekek megnézhetik a tűzoltó- és a kukás autókat, ezzel nem mindennapi tapasztalatokat szerezve.

A Vasúttörténeti Park látogatóinak kedvenc interaktív programjai is elérhetőek lesznek a hétvégén: lehetőség lesz utazni a kerti vasúton, kipróbálni a kézihajtányozást, a lóvasutat vagy a sínautót is.

A kétnapos rendezvényre minden 14 év alatti gyermeknek ingyenes a belépés!

