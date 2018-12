Nagy meglepetéseket tartogat az AsiaCenter… és nem csak az áraiban!

Egy másfél órás látogatás alatt az egykori ázsiai üzletközpont rácáfol a sztereotípiákra. Bár kapható még mindenféle ruhanemű rendkívül kedvező áron, valamint cipő, édesség és tisztítószer is, az üzletek egy része mára elegánsan berendezett, igazi pláza butik lett. Van itt műszaki outlet, óriási körmös és sminkes kellékeket áruló márkabolt, Alexandra Piac könyvesbolt, szépségszalon, szoli, több bútorbolt, az éttermi szinten pedig egy KFC is van. Az emeleten modern Victory Fitness központ terpeszkedik közel 3000 négyzetméteren, tetőkert kapcsolattal. Az épület mögött új teniszpályák sorakoznak, alatta pedig az ország leghosszabb fedett gokart pályáján megy a száguldozás. A játékboltot bejárni is nehéz, benne gyűjtőket hívogató akciófigura-mennyország található háromméteres Hulk makettel. Szóval minden van. Márkaboltokat mondjuk hiába keresünk, nem úgy a márkás termékeket, minőségi bőrárukat és különleges élelmiszereket, valamint fűszereket. A Nyugati Szárnyban még egy Taichi Hagyományos Kínai Orvosi Rendelő is üzemel szakképzett, kínai orvosokkal, akik akupunktúrát, moxa kezelést és kínai masszázsokat végeznek. Ha pedig a négy-öt szembejövő négylábúból nem jöttünk volna rá, egy büszke női hang rendszeresen elmondja a hangosbemondóban, hogy bizony az Év Kutyabarát Üzletközpontjában járunk.

Az AsiaCenternek az elmúlt években csendesen kialakult egy sokkal trendibb oldala, bár továbbra is sok terméket jelentősen kedvezőbb áron szerezhetünk be, mint máshol, ami nagy vonzerő. Egyedi színfolt a bevásárlóközpontok csillogó karácsonyi tengerében, ami jócskán okoz kellemes meglepetéseket azoknak, akik rászánnak néhány órát a felfedezésére.