Fedezd fel a szállodádat!

Jártál már úgy, hogy az utolsó napon ébredtél rá, hogy rengeteg programlehetőséget kihagytál a szállodai pihenésed során? Tippjeink segítségével idejében felfedezheted, mi minden várhat rád egy szálloda falai közt!

Már közeleg a hazaindulás órája, a ruhák a bőröndben lapulnak, és te teszel még egy kört, hogy búcsút vegyél pihenésed kényelmes helyszínétől, a szállodától. Ekkor tűnik csak fel a faliújságra kitett program, a különleges mozgásórával, amit mindig is ki szerettél volna próbálni, a rendszeres szauna felöntésekről, amelyekről persze lemaradtál akárcsak a kerékpár kölcsönzési lehetőségről. Ami még ennél is bosszantóbb, az ingyenesen használható panorámás fitnesztermet is csak most veszed észre, a tegnapelőttre meghirdetett exkluzív borvacsorával egyetemben.

Mi mindent lehetett volna csinálni, ahelyett, hogy a medence partján heveréssz napokon keresztül! Persze, az is jólesett, de legközelebb nem ártana érkezéskor felmérni a lehetőségeket.

Hallgasd figyelmesen a recepcióst! Már a szállodai bejelentkezésnél sok hasznos információt elmond a recepciós, amire talán a hosszas utazásban elfáradva csak félig-meddig tudsz odafigyelni. Érdemes már ekkor elkérni a rendelkezésre álló nyomtatott információkat és szóróanyagokat, amelyeket figyelmesen át tudsz böngészni, miután elfoglaltad a szobát és szusszantál egyet. Böngészd át a szobai bekészítéseket! A legtöbb szállodában a szobában is elhelyeznek szóróanyagokat és szállodai hírlevelet, amely a másnapi időjárásról és programlehetőségekről tájékoztat. Nézd át ezeket is! Nézz körül! Miután berendezkedtél és még mielőtt belevetnéd magad a medencébe, tégy egy kört a szállodában és alaposan fedezd fel! Így biztosan idejében észreveszed a bowling pályát, fitnesztermet, játszószobát, klubhelyiséget, kozmetikai szalont, halpedikűr szolgáltatást, könyvtárat, minigolf pályát stb. Figyeld a táblákat! Minden szállodában van egy faliújság vagy elektronikus tábla, melyen a napi vagy heti programok, mozgásórák szerepelnek. Olvass a liftben! Sok hotelben a liftben is kifüggesztik az extra programokat, mint például előadások, koncertek, zenés-táncos estek, borvacsorák. Olvass az étteremben! Ám ne csak az étlapot, hanem az éttermi asztalokon elhelyezett napi információs szórólapot, amely sok hasznos információt tartalmaz! Kérdezd a GRO-t! Hogy mi fán terem a GRO? A Guest relations officer feladata a vendégekkel való kapcsolattartás, az ő tájékoztatásuk, segítésük. A szállodai hallban találjuk őt, általában egy íróasztal mögött ülve várja az érdeklődő vendégeket. Gyakran tőle lehet sportszereket, társasjátékokat is kölcsönözni, valamint a szállodai programok mellett a szállodán kívüli programokról is rendelkezik hasznos információkkal. Kérj térképet! Ha szeretnél kimozdulni a szállodából, a szállodai recepciókon mindig van ingyenes helyi térkép, amely segít a környék felfedezésében. Látogass el a szálloda weboldalára! Előre is felkészülhetsz a szállodából, ha átböngészed a weboldalát, ahol rengeteg hasznos információra bukkanhatsz!

