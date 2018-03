Nincs jobb hely az interneten a tündéri miniló Instagramjánál

Nem csak általános iskolásként lehet rajongani a pónikért, ezek a parányi lovak örökre zabálni valóak maradnak. Kiváltképp a Teddy nevű shetlandi póni, aki annyira népszerű, hogy még saját Instagram-oldala is van, amit akár ezzel a lendülettel be is követhetsz.

Mondjuk, mit kínál Teddy a közösségi médiában: cuki kutyabarátok mutogatása (néha lovagolnak rajta), különböző ruhadarabok, például baseballsapka viselése, pózolás szemüvegben és adventi koszorúval, napfürdőzés elterülve, pancsolás, szénaevés. És hát őszintén, kell ennél bármi több?

Tudjuk, hogy imádod!

Nézegess még több cukiságot az NLCafén:

BuzzFeed