Mindenhova magával cipeli kedvenc pokrócát a tündéri német dog

A Floyd névre keresztelt német dog egyéves volt, mikor valamiért belebolondult a család kanapéján heverő pokrócba. A kutya annyiszor próbálta meg ellopni a puha anyagot, hogy gazdái végül úgy döntöttek, neki ajándékozzák a takarót. Valahol itt kezdődött a kutya azóta is töretlenül tartó takarómániája!

A most kétéves kutya már szinte meg sem mozdul egy puha takaró nélkül, állandóan hurcolja magával a puha textileket. Sajnos méretéből adódóan az is megesik, hogy véletlenül rálép a földön húzott takaróra, és sikerül elszakítania azt, ezért a család már pótpokrócokat is tart, kimondottan Floyd kedvéért. A cuki kutyát és kalandjait a takarókkal az Instagramon is lehet követni – itt.

Nézegess még több cuki kutyát az NLCafén:

Óriási teniszlabdát kapott karácsonyra a cuki kutya

Így reagált a cuki kutya, mikor meglátta magát a tévében

TheDodo