A világ legprofibb szörföse ez a cuki malac

A legtöbb malac nem rajong a vízért, de a Pickles nevű példány kivételes eset! Gazdája, a 25 éves Maddie már régóta nagy szörfös, amikor pedig magával vitte kedvencét is az óceánhoz, feltűnt neki, hogy Pickles is nagyon érdeklődik a hullámok iránt. Kipróbálta, hogy a malac hogy áll meg a vízen, és bár először ügyetlenkedett egy kicsit, szép lassan belejött a szörfözésbe.

Állítólag Pickles azért is szuper szörfös, mert – lévén csüngőhasú malac – alacsonyan van a súlypontja, és így az egyensúlyérzéke is kiváló. Néha még kutyákkal is megosztja a deszkát!

Nézegess még több cuki állatot az NLCafén:

Cuki videó: bolondul a havazásért a tündéri kutya

Reggeliért csönget a pizsamás macska – cuki videó

Metro