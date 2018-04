Kézzel rajzolt fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy békéscsabai kislány – fotó

Kézzel rajzolt fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy békéscsabai kislány. A hirdetést a Csabai Állatvédők osztották meg a Facebookon, azóta már majdnem 200-an megosztották.

Ezt a kedves hirdetést ma fotóztuk Békéscsabán, a Felső-Körös soron. Nem tudjuk, aktuális-e még, vagy valóságos-e. A lap tiszta volt, az időjárás még nem tett kárt benne, nem lehet régóta kint. Megosztjuk, hátha…

– írták a kép alá.

Időközben a Bors is utánajárt a hirdetésnek, és mint kiderült, nagyon is valóságos és – sajnos – aktuális is. A Kókusz nevű, kétéves fehér kandúrnak a Felső-Körös soron veszett nyoma, gazdája, egy Fanni nevű kislány pedig azóta kétségbeesetten keresi. A sajátos fantomkép azért készült el, mert a cicáról készült fotók állítólag elvesztek.

Nagyon hiányzik nekünk, gyönyörű, nagy, fehér macska. Reméljük, még életben van, két hét alatt még enni sem tért haza

– nyilatkozta a lapnak a kislány keresztanyja.

Eddig még senki sem találta meg az állatot, ezért szeretnénk mi is megkérni a békéscsabai olvasókat, hogy tartsák nyitva a szemüket, és ha egy hófehér cicát látnak valahol, mindenképp jusson eszükbe a fenti hirdetés.