Így etetnek meg három egészen apró mókust – videó

A mókusok fészke akkor pusztult el, amikor kivágták az annak otthont adó fát. A három kis mókust ezután vitték Miskolcról az állatmentőkhöz.

„Egyikük nagyon picike, de nagyon szépen eszik ő is. Tegnap még kicsit félősek voltak, de a reggeli etetésre már mindhárom aktívan jelezte, hogy nagyon éhes” – írják róluk a mályi állatmentők Facebook-oldalán. A videón azt is feltüntetik, hogy támogatásokat is szívesen fogadnak a további állatmentésekhez.