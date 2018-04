Örökbe fogadott kutya oldja a stresszt az egyik rendőrőrsön

Az amerikai szlengben régóta csak fuzz (bolyhos) néven emlegetik a rendőröket, az egyik minnesotai rendőrőrsre azonban most szó szerint illik a megnevezés.

Kathryn Smitht, a Szent Pál Rendőrőrs tisztjét nemrégiben egy helyi farmhoz hívták ki, ahol több kutya kóborolt gazdátlanul. Biztonságba helyezte az állatokat, majd végül az egyik öt hónapos kutyát örökbe fogadta.

Sgt. Fuzz keeping company at the office during a tornado drill. #FuzzFriday #tgiff pic.twitter.com/hLjRHDPI5A