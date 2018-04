Folyamatosan baglyok bámulnak be az irodába

Egy iroda ablakpárkányán kelt ki néhány bagoly pár héttel ezelőtt Los Angelesben. A fiókák azóta felcseperedtek, ám a párkányról nem mozdulnak, és gyakorlatilag folyamatosan kukucskálnak befelé az irodába.

A látványt a Twitteren tette közkinccsé a cég egyik dolgozója:

Owls were born on my colleague’s windowsill a few weeks ago and I. Just. Can’t. Even. pic.twitter.com/W6ZjP5TCZ6