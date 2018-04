200 kilós medve ugrott a gondozója hátára – megdöbbentő videó

Amy, 14 éves szíriai medve fogságban született, és jelenleg is egy New York állambeli vadállat-rezervátumban él. Az évek alatt nagyon közel került gondozóihoz, egyikükkel rendszeresen játszik is etetés után.

Ezen a videón az látszik, ahogy a 200 kilós medve puszta barátságból rámászik kedvenc gondozójára, Jimre:

(Forrás: Catersnews)