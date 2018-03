Mindenki lemondott róla, ő mégis megtartotta az életképtelennek hitt kiskutyát

Puppy Grey egy Costa Rica-i drogtelephelyről kimentett pitbull gyermekeként látta meg a napvilágot. Hamar kiderült róla, hogy más, mint a társai. Lassabban fejlődött és nem tudott megtanulni járni sem. Marcela Wendel azonban másokkal ellentétben nem mondott le róla, mozgásterápiára és akupunkturás kezelésekre hordta és a kiskutya hamarosan elkezdett járni is.

Néhány év múlva azonban sajnos Puppy Grey végleg lebénult, így most hatalmas teher hárul Marcelára, akinek nyolc másik kutyája mellett folyamatos felügyeletet kell biztosítania Puppy Grey számára. A beteg pitbull ugyanis nem tud önállóan járni, enni, sem pedig a dolgát elvégezni. Puppy Grey kezelési költségei havi 500 dollárjába kerülnek Marcelának, amelyet jóga és pilates órák tartásából, illetve a kutyust ábrázoló pólók eladásából fedez. A beteg kutya folyamatos cipelésétől a fiatal nő is állandó derékfájással küzd, de ezt sem bánja. Mint mondja, akármi is az ára, minden perc amit Puppy Grey-jel tölthet megéri számára a sok fáradtságot.

(Forrás: The Dodo)