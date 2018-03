Szabadon kószáló vízilovat fogtak Mexikóban

Egy hatszáz kilós víziló miatt indult hajtóvadászat Mexikóban, 10 napja bukkant fel Veracruz államban. A helyiek csak Tysonn néven emlegették az Afrikában honos emlőst, ami a hatóságok szerint kiszabadulhatott valahonnan, mielőtt kóborlásra adta volna fejét. Azt nem tudni, hogy hol élt eddig, még senki sem jelentkezett érte.

A több mint fél tonnás állatot el sem kellett kábítani a befogáshoz, a szakemberek zöldségekkel és gyümölcsökkel egy speciális szállítóládába csalogatták, és biztonságos helyre vitték.

Tyson the stray hippo captured in Mexico. Nobody knows where it came fromhttps://t.co/FSa1R7OZBb pic.twitter.com/6gYQFX9ato