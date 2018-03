Imádja a Twitter a kutyát, aki felriadt a saját horkolására – cuki videó

Hiába, ha az ember kutyának születik, könnyebben utoléri a hírnév: ennek a Moose nevű kutyusnak például elég volt elszunyókálnia, aztán felriadni a saját horkolására, és máris sztár lett belőle a Twitteren.

A történtekről készült videót a cuki kutyus gazdija posztolta a Twitterre, ahol azonnal tömegek váltak Moose rajongóivá. Reméljük, hogy az aranyos videó a te napodon is lendít egyet!

His own snoring woke him up and I cannot stop laughing pic.twitter.com/wBV4rELESw