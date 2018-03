5 trükk, amitől melltartód kényelmesebb lesz

A legjobb persze az lenne, ha egy az egyben cserélhetnénk kebelemelőket egy megfelelő darabra, de sajnos erre nincs mindig lehetőségünk.

Összegyűjtöttünk öt gyakori problémát, amivel már minden nő találkozott legalább egyszer pubertás kora óta és hoztunk rájuk egy-egy ötletet, miként lehet megmenteni a helyzetet.

1. A folyton lecsúszó, pánt nélküli melltartó

Csak pár hét és tényleg itt a jó idő, a szexi pánt nélküli ruhák és felsők pedig egyre vonzóbb alternatívát jelentenek majd. Sokunknál lapul a szekrényben a praktikusnak számító, lecsatolható pántú melltartó, amiről sokszor az első éles bevetéskor kiderül, bizony csúszkál rendesen. Ha nem akarjuk egész nap a melleinket pakolászni, az egyik pántot vegyük le, a másikat pedig csak elöl csatoljuk le, majd azt hónunk alatt, mellünk alsó vonalánál vezessük át keresztbe, majd hátul, a másik pánt akasztójába fűzzük. A pánt hosszán nyilván valamennyit állítani kell, a plusz alsó “merevítés” azonban segíthet helyén tartani a dolgokat.

Tipp: ha extrán tapadós a ruhánk anyaga, azt azért csekkoljuk, nem nyomódik-e át a pánt vonala az anyagon.

2. Bevág a melltartó pántja

Sokunknál előfordul, hogy a melltartó pántja kényelmetlenül bevág vállunkon, feszegetve a kérdést, hogy akkor mit is csináljunk: lazítsunk rajta, elveszítve az egyetlen indokot amiért hajlandóak vagyunk így is viselni, jelesül, hogy tartja amit kell, vagy folyton igazgatjuk a pántot, hogy egyetlen karakteres mezsgye helyett szélesebb területen oszlassa el bőrpirosító hatását. Szerencsére van egy harmadik út is, amit vállpántszélesítő néven készen is megvásárolhatunk puha szivacsból vagy szilikonból. Lényege, hogy a pántra erősítve a nyomás szélesebb területen oszlik szét, kényelmesebbé téve a melltartó viselését.

Tipp: Vészhelyzet esetén (de tényleg csak akkor, máskülönben nem a legelegánsabb megoldás) akár mi magunk is elkészíthetjük némi méretre vágható ragtapasz segítségéve. Vágjunk le egy-egy tíz centis darabot, majd alulról ragasszuk a pántok érintett részeire úgy, hogy a ragtapasz a rajta lévő gézcsík szélességében megmaradjon, míg a felhajló ragadós részek cuppanjanak a pántra és két oldalról rögzítsék magukat.

3. Dörzsöl a merevítő széle a mellek között

Az ujjbegynyi területet igencsak irritálhatja egy számunkra nem megfelelő fazonú melltartó, a merevítő kidörzsölheti bőrünket, és még pici pattik is előjöhetnek. Még szerencse, hogy erre is kitaláltak egy okos kis kiegészítőt, amivel nem csak a dörzsis érzéstől szabadulhatunk meg, de a melegben oly kellemetlen mellrész alatti izzadás is kezelhető. Nagy mellű hölgyek bizony sokszor szenvednek emiatt, a pamut anyagú kiegészítő pedig ha nem is izzadásgátló hatású, legalább felszívja azt és nem egyből a felsőruházatunkon ütnek át a kellemetlen foltok, vagy ami még rosszabb, a bőrünk sebesedik ki.

Tipp: Valódi megoldást azonban mégiscsak az ad, ha legközelebb más típusú melltartót vásárolsz. Jó szolgálatot tehetnek a varrás nélküli melltartók, amiknél nincsenek kellemetlen, kemény részek és bizony nem csak a pici cicik tartását végzik ügyesen.

4. Amikor széltében már szűk, de nehéz a búcsú

Nagy mázli, ha találunk egy olyan melltartót, ami tökéletes passzol kebleink formájára és méretére. Nem csoda, ha a végsőkig igyekszünk is ragaszkodni hozzá. Még akkor is, ha például a szülést követően már visszarendeződtünk eredeti méretünkre – csak épp egy picit változott a testünk és sehogy sem ér be hátul fránya kis kedvencünk. Egy kapcsos hosszabbítóval ilyen esetben gyorsan orvosolhatjuk a problémát és nyerhetünk pár plusz centit.

Tipp: Bár a fehér-fekete-bézs alapszínekben a legtöbb fehérnemű üzletben kaphatunk már efféle kiegészítőt, be kell látni, ezzel távolról sem tudjuk lefedni a teljes színskálát, amiből melltartót vásárolhatunk. Egy dögös kis vörös kebelemelő pedig igazán vágyölő látvány lehet egy fekete/fehér mankóval. Így ha csak tehetjük, inkább vegyünk búcsút melltartónktól és keressük meg az új álomdarabot, ami nem igényel semmiféle toldozást-foldozást.

5. Túl merev a vadiúj melltartó

Ha új melltartót beszereztünk, nem csak a nyilvánvaló higiéniai okokból javasolt azonnal kimosni. Ha kétszer-háromszor átöblítjük kézzel a melltartónkat, az anyaga veszít a bolti keménységéből és sokkal kényelmesebb lesz viselni. Az öblítést persze ne mosógépünkre bízzuk. Bármennyire is macerás kézzel mosni, a finom anyagú, sok esetben csipkével, szaténnal díszített fehérneműk megsínylik, ha hat kilónyi szennyes társaságában pörgetjük a gépben, még akkor is, ha csinos kis mosózsákba tesszük őket.

Tipp: A melltartó anyaga ugyan puhulhat pár mosásnak köszönhetően, arra mindenképp figyeljünk, hogy sehol se nyomjon, szorítson, hiszen nincs az a mosási mennyiség ami azon segíthet.