Tavaszi trenddarabok a kényelem jegyében

Az új szezon változatos stílusokkal vár minket, romantikus virágok, keleties minták és persze az örök szerelem pasztell is toporogva vár, hogy magunkra öltsük őket. Bármelyik is áll hozzánk közel, igyekezzünk némi franciás lazaságot belevinni a dologba. Nem kell túlpörgetni a dolgokat, inkább vegyünk vissza az igyekezetből, és fűszerezzük kényelemmel szettjeinket, azok legalapvetőbb darabjaitól, a fehérneműktől kezdődően.

Természetes sikk

A virágminták idén látványos formákat öltenek, az anyagokat tekintve pedig a lágy esésű típusok a favoritok. A virágok mellett egész madárkolóniák is gyakorta népesítik be a szetteket, a kimonók keleties hangulatát csempészve a ruhákba. A hangsúlyos minták nagy előnye, hogy egy kényelmes, laza szabású ruhát is elegánssá varázsolnak. Válasszunk hozzájuk erős tartású, de észrevétlenül finom fehérneműket, hogy a puha anyagok valóban körbeöleljék testünket.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó – sloggi / 2. Bő szárú szaténnadrág – H&M / 3. Virágmintás megkötős ruha – Mango / 4. Virágmintás, kockás ujjú felső – Zara / 5. Virágmintás steppelt kabátka – Promod / 6. Gyöngyös táska – Zara / 7. Virágmintás, hímzett magassarkú – Promod

Pihentető pasztell

Nagy örömünkre a pasztellmánia továbbra sem lankad, a finom púderszínek velünk maradnak a következő szezonban is. A cukorkahangulat pedig nem áll meg a ruháknál, a pasztell színű magassarkúk a szezon legnagyobb kedvencei lesznek. A macaron színeket a fehérneműk terén is megtalálhatjuk, rózsaszín, babakék vagy akár lágy mályva színekben is találhatunk számunkra megfelelő, kényelmes darabokat.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó és bugyi – sloggi / 2. Pasztel rózsaszín szövetnadrág – Promod / 3. Lyukacsos sárga pulóver – Mango / 4. Ingruha övvel – Zara / 5. Halványlila kézitáska – Mohito / 6. Napszemüveg – Parfois / 7. Fodros midiszoknya – Mango / 8. Halványkék félcipő – Bershka

Urbánus kényelem

’80-as éveket idéző minták, némi letisztultság és futurista részletek keverednek a nagyvárosi, sportos öltözékekben. A feliratmánia továbbra is tartani fog, pulcsi ujjakon, nadrágokon, de még cipőfűzőkön és táskákon is feltűnnek a nyomtatott nagybetűk. Lazaság és kényelem karöltve gondoskodik róla, hogy divatosak legyünk ezekben a szerelésekben, amik rég túlnőttek a hétvégi otthonlét keretein és belvárosi kószálások ideális szettjei lehetnek.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó és bugyi – sloggi / 2. Zöld tavaszi kabát – COS / 3. Oldalt csíkos nadrág – H&M / 4. Feliratos póló – Mango / 5. Sárga, feliratos pulóver – H&M / 6. Kör alakú táska – Zara / 7. Sportcipő – Nike