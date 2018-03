3 bizonyíték, hogy a sztárok is imádják a kényelmet

Attól, hogy valaki híres, még nem kell megfeszülnie minden áldott nap, nyugodtan adhat a kényelemre is úgy, hogy közben divatos marad megjelenése. Néhányuk mesterfokon űzi ezt a sportot, gondoljunk csak Victoria Beckhamre, aki az elegancia mezsgyéjén haladva még egy tornacipőt is tud stílusosan viselni. De ott van Gwen Stefani is, aki a lezseren csajos szerelésekből hozza ki a maximumot úgy, hogy az nem egy tinilány gardróbjának tűnik.

Sikkmester – Victoria Beckham

Bár Posh Spice híresen rajong a magas sarkú cipőkért, azért nem kell azt gondolni, hogy csak azokban tipeg. Sőt, nem egyszer láthattuk divatbemutatói alkalmával is, hogy kényelmes casual öltözéket viselt tornacipővel vagy épp saruval. Victoria szeret a kevesebb több elvén öltözködni, letisztult fazonú szereléseiből pedig mi is ihletet meríthetünk. Egy puha pulóver ölelése mindenkinek jóleső érzés, amit egy kényelmes melltartó viselésével még tovább fokozhatunk.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó és bugyi – sloggi / 2. Élére vasalt nadrág – Orsay / 3. Garbónyakú, merinói gyapjú pulóver – COS / 4. Fehér sportcipő – Lacoste / 5. Köves gyűrű – Bijou Brigitte / 6. Colour up! shine on! ajakrúzs – essence

Közvetlen királynő – Kate Winslet

Kate Winslet igazi hollywoodi díva, aki szakmája elitjéhez tartozik. Mégis, van a kisugárzásában valami egészen közvetlen és szeretni való, amitől elhisszük, ő is ezen a Föld nevű bolygón él. Nem játssza a hiper menő jégkirálynőt a hétköznapokon, szerelései átgondoltak, sallangok nélkül is divatosak és messziről süt róluk, hogy kényelmesek is. A tavaszra például mi is gyorsan összedobhatunk egy lenti szettet, ami akár munkahelyünkre is remek választás lehet, ha nincs szigorú dress code. Egy mélyebben dekoltált pólónál azért ügyeljünk rá, hogy melltartónk ne látszódjon ki – szerencsére ma már számtalan kényelmes fazon áll rendelkezésünkre, amikkel ez nem okoz gondot.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó – sloggi / 2. Slim farmer – Levi’s / 3. Műbőr motoros dzseki – H&M / 4. Fekete, mintás felső – Promod / 5. Aranyfényű dupla nyaklánc – Mango / 6. Díszcsatos bokacipő – CCC

A laza anyuka – Gwen Stefani

Az énekesnő nem fél a színektől és textúráktól, bizonyította már ezerszer. Míg egy lezser farmer és bomber dzseki megadja az alap kényelmi szintet, úgy az élénk sárga pulóver kellő vidámságot is visz az outfitbe. Egy ilyen szerelést bármelyikünk összedobhat maga is, hétköznapi rohangáláshoz és hétvégi tébláboláshoz tökéletes választás. Persze ne feledkezzünk meg a fehérneműnkről sem: az egész lazaság mit sem ér, ha közben feszengve igazgatjuk melltartónkat, mert az hol nyom, hol dörzsöl.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó – sloggi / 2. Sárga, feliratos pulóver – Mango / 3. Steppelt dzseki – H&M / 4. Napszemüveg – Parfois / 5. Rajzos sportcipő – Mango / 6. Koptatott, kontrasztos paneles farmer – Zara / 7. Mintás sál – Tom Tailor / 8. Vörös rúzs – L’Oreal Color Riche