Így tedd kényelmessé, kényelmetlen szetted

Egy túl rövid szoknya vagy mélyen dekoltált felső épp elég lehet hozzá, hogy egész nap feszengjünk és a ruhánkat igazgassuk. De ugyanez vonatkozik a fehérneműnkre is: kinek hiányzik egy merevítő szorítása napi tizenkét órában?

Ne feszengj, libbenj!

Attól, hogy kényelmesen szeretnénk öltözködni, még nem kell lemondanunk a nőies szoknyákról. Egész egyszerűen csak a fazont gondoljuk át alaposan. Bár a miniszoknya divatos, nem éppen rohangálós darabnak számít. Válassz helyette egy lenge anyagú midiszoknyát, ami amellett, hogy csinos, még sokkal kényelmesebb viselet is. Idén ráadásul tucatnyi variációban találkozhatunk vele.

A felső esetén is fontos a kényelem, így jó szolgálatot tehet egy body fazonú, amit nem kell folyton tűrögetni. A fehérneműdről se feledkezz el! Szűkebb felső alá válassz sima anyagút, hogy ne üssön át csúnyán a melltartód mintája és adj a kényelemre is: merevítős helyett egy varrás nélküli változat fel sem tűnik, hogy rajtad van, miközben szépen tartja melledet.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó – sloggi / 2. Aranyszínű karóra – Parfois / 3. Fekete ujjatlan body – Zara / 4. Piros, keresztezett szatén szoknya – Mango / 4. Kockás miniszoknya – H&M / 6. Block heel magassarkú – Zara

2. Ceruzafazon helyett

Egy testhez álló ruha hipernőies választás, aminél ha ügyelünk a kivágásra és ruhahosszra, tökéletes irodai viseletnek számít. De mégis, kinek van kedve minden nap decens business-tündérként feszíteni? Épp ezért érdemes beszerezni lazább anyagú, ugyanakkor nőies szabású darabot is, ami dress code-barát, ugyanakkor feszengenünk sem kell benne. A tavaszi szezon nagy slágerei lesznek a virágmintás ruhák, minitől a maxiig minden hosszméretben találkozhatunk velük.

A fehérneműnk esetén is törekedhetünk a kényelemre, miközben nem szűkül le választási lehetőségünk színek terén sem. Kényelmes típust már nem csak a fekete-fehér-bézs alapszínekben találhatunk: kékek, bordók, rózsaszínek egyaránt vannak a kínálatban, így minden ruhánkhoz ki tudjuk választani azt, aminek színe biztosan nem üt át az anyagon.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó – Sloggi / 2. Karcsúsított, rövid ujjú ruha – Promod /3. Pagoda ujjas, virágos ruha – Promod / 4. Hasított bőr táska fém díszítéssel – Zara / 5. Fényes finishű ajakrúzs – DM-Trend it up / 6. Hátul nyitott, sárga cipő – Mango

3. Legyünk belátással a belátásról

Egy csaknem köldökig kivágott blúz remekül állhat, de a legtöbb esetben kiderül, kell némi cellux a rögzítéshez meg egy top, máskülönben a fél iroda melleink látványával lesz elfoglalva, ezt pedig inkább ne akarjuk. A blúzok másik fenegyereke a trükkösen megkötős típus, amihez bő két méter pántot mellékelnek, hogy azzal rögzítsük magunkon, egyszersmind bámulatos masnit bodorítsunk belőlük – és élvezzük, ahogy a nap folyamán ezt többször is megtehetjük, mert vagy túl szűk vagy túl laza. Idegeink borzolása helyett inkább válasszunk egyszerűbb fazonú, de látványos mintázatú inget, amit egynél többször is szívesen felveszünk.

A kényelmes öltözék másik fontos pillére a fehérnemű. Egy bugyi, ami nem vág be derékban, egy melltartó, ami észrevétlenül tart, tuti választás a hétköznapokra.

1. Varrás nélküli ZERO FEEL melltartó és bugyi – sloggi / 2. Mélyen dekoltált, keresztezett ing – Mango / 3. Vegyesen nyomott mintás ing – Mango / 4. Fém bokapántos balerina – Zara / 5. Megkötős nadrág – H&M / 6. Jacket fülbevaló kövekkel – Pandora / 7. Sárga tote táska – Zara