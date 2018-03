A sloggi forradalmi Zero Feel melltartója végre mindenki számára elhozza a tökéletes, felszabadító kényelmet (x)

Az elmúlt évszázadokban a női fehérnemű rengeteg innováción ment keresztül, de a mai napig sok melltartó annyira nyomja a női testet, hogy levétel után piros nyomokat hagynak a bőrön. Ez minden nő számára ismert probléma, ugyanis ezek a fehérneműk természetellenes módon szorítják a női testet egy idealizált formára. A Zero Feel melltartó elsőként hozza el a megoldást erre a problémára, kényelmet és biztos tartást nyújtva a mindennapokra.

A Zero Feel melltartókat elsőként a sloggi nagykövetei – Kiss Ramóna, Pintér Ada, Iszak Eszti, Szabó Hédi és Bolla Viki – próbálhatták ki egy exkluzív fotózás keretein belül Debreczeni Zita stúdiójában. Kezdésként a lányok megmutatták, hogy milyen nyomot hagynak a kényelmetlen melltartók a testen, majd saját stílusuk szerint mutatták be, hogy a Zero Feel melltartó alkattól, mérettől és stílustól függetlenül minden helyzetben szuper megoldást nyújt.

A Zero Feel kiemelkedő sikerét legjobban az mutatja, hogy 2016-ban több mint 1,75 millió darabot adtak el belőle Japánban egy év leforgása alatt. 2018 márciusától a ZERO Feel végre Európa szerte is mindenki számára elhozza a tökéletes komfort érzését az innovatív anyaghasználatnak és a kiemelkedő technológiának köszönhetően.

De miben is rejlik a Zero Feel különlegessége? Újonnan szabadalmaztatott technológiával, 40 tűs kötött anyagból készül, ami szuper puha és kényelmes fehérneműket eredményez. A 360 fokban rugalmas, különlegesen sima anyag és innovatív, varrás nélküli ponthegesztés maximális mozgásszabadságot és abszolút láthatatlan megjelenést biztosít még a legszűkebb ruhák alatt is.

Nincs szorítás, nincs varrás vagy olyan címkék, melyek irritálnák a bőrt, és nyomot hagynának rajta – a Zero Feel nem ígér semmi extrát, csak a kivételesen könnyű, puha és rugalmas anyagot és a tökéletes kényelem érzését.

A Zero Feel melltartó széles méret- és fazonválasztékának köszönhetően szuperül kombinálható: XS-től egészen XL méretig elérhető mind sima szivacsos, mind push-upos verzióban. A klasszikus és az erősebb tavaszi színek kedvelői is garantáltan megtalálják a kedvencüket, ugyanis a kollekcióban megtalálható a fekete, a testszínű, a púder- az erősebb rózsaszín, a kék és a sötétszürke is.

Az egyedi, felszabadító kényelem ünnepléseként március 9-én egy sajtótájékoztató során mutatkozott be a sloggi Zero Feel melltartó, ahol a sloggi-nagykövetek megosztották a személyes tapasztalataikat és bemutatták legújabb Zero Feel-szerzeményeiket a közönségnek. Kiss Rami így foglalta össze a Zero Feel különlegességét: „A dolog perverziója abban rejlik, hogy olyan érzés, mintha nem is lenne rajtam semmi.”

A kampány szlogenje is ezt mutatja: „Unfasten Yourself”, vagyis most rajtatok a sor, itt az ideje, hogy ti is felszabadítsátok magatokat a kényelmetlen melltartók szorításából!