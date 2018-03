Családi program a locsolkodáson túl – Mi a csoda? (x)

Budapest talán legizgalmasabb húsvéti eseménye várja a látogatókat az ünnepi hétvégén. A PONT Fesztivál célja, hogy az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listájáról válogatva élményszerű körképet adjon a világ csodáiról.

Kiváló előadók vezetnek be a flamenco, a bábozás, a polifonikus éneklés és a hegedűkészítés csodájába. Ahogy a régi vásárokon, itt is kerülnek olyan előadások műsorra, ahol a nézőknek szabad bekiabálni, izegni-mozogni, táncolni, a történetet alakítani, sőt! A Világjáró Marionettek és gólyalábas lovagok elvárják a közös játékot, emellett a közönség mondhatja meg, merre kanyarodjon a mediterrán mesék íve.

A családi programokon minden korosztály kipróbálhatja a szőnyegszövést, a tojásfestést, a horvát mézeskalács-díszítést, így a vendégek saját készítésű tárgyakkal, élményekkel és friss tudással gazdagon térhetnek haza és ünnepelhetik a húsvétot.

A szervezők különleges koncertekkel is készülnek. Ott lesz Szalóki Ági, aki új népzenei lemezéről mutat be válogatást, a Vujicsics Együttes télűző délszláv dalokkal, a Cuncordu e Tenore de Orosei szardíniai dallamokkal, a Flamenco Trio autentikus flamencóval és workshoppal is szerepel a programban.

Húsvét és hagyomány a kiállított fotók és tárgyak közös témája is. Láthatjuk Paulo Bunčuga fotóit a Hvar szigetén élő körmeneti hagyományról, Petrás Mária szakrális kerámiáit és egy képkiállítást a magyar tárgyi és szellemi kulturális örökségekről. ,

A napközbeni szabadtéri koncerteken a Rutkai Bori Banda és a Klárisok szórakoztatják a gyerekeket, míg délután Tímár Sára, valamint a Romano Drom és a Berán Vonósnégyes felszabadító kísérletét hallhatjuk.