Szívszorító levéllel búcsúztak a 74-es troli sofőrjei elhunyt törzsutasuktól, Eta nénitől

Megható gesztust tettek a 74-es és a 74A trolibusz sofőrjei egyik törzsutasuk, egy idős nő halála után. Mécsesekkel, búcsúlevéllel és egy fotóval búcsúznak Eta nénitől – írja az Index.

Az egyik sofőr beszámolója szerint Eta néni gyakran utazott velük, a végállomáson leült velük beszélgetni, mesélt a múltjáról. Kedvesen, némi akcentussal, mert gyerekként Görögországból menekült ide a második világháború után.

– írta a sofőr az Indexnek.

A zuglói végállomáson mécsesekkel, egy fényképpel, a 74A troli táblájával, és egy búcsúlevéllel állítottak emléket Eta néninek. Ez állt a búcsúlevélben:

Drága Eta néni!

Mély fájdalommal búcsúzunk, hiányozni fognak a mindig kedves, biztató szavak, amikkel a legborúsabb napokon is mosolyt tetszett csalni az arcunkra. Amikor megláttuk a megállóban, tudtuk, hogy jön velünk egy, kettő, de akár három kört is, és azt mindig őszinte boldogsággal teszi, bármekkora dugóba is kerülünk.

Többé már nem velünk tetszik »nosztalgiázni«, de a mi szívünkben örökké a mindig mosolygós, önzetlen és jószívű hölgy marad. Emlékét mindig őrizni fogjuk! Búcsúznak Öntől a 74-es vonal Hercegei és Hercegnői.

Nyugodjon békében.