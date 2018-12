Szakad a hó az országban, elárasztották a netet a havas fotók

Szombat estig országszerte számíthatunk havazásra, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint síkvidéken az ország északnyugati felében 1-7 cm, a délkeleti felében 7-20 cm hó is eshet éjfélig. A várható hó mennyisége északnyugatról délkelet felé haladva növekszik, a délkeleti határ közelében a hóréteg vastagsága akár a 20 centit is meghaladhatja. A keleti, délkeleti határvidéken a hó mellett átmeneti jelleggel havas eső, fagyott eső is eshet napközben.

A havazás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére) elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Öt megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala) emellett hófúvás miatt is figyelmeztettek.

A közösségi oldalakat, képmegosztókat hamarosan ellepik a szebbnél-szebb havas tájakon készített fényképek.

Küldjetek ti is néhányat a hozzászólásokban!

Nagykanizsa:

Budapest:

Szeged:

Kaposvár: