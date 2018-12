Újabb kedves állatunk pusztulhat ki hamarosan

A mezei nyúl népessége a harmadára csökkent az 1960-as évek óta. Elterjedési területe mindinkább a délkelet-alföldi országrészekre szűkül. Ha ez a folyamat tovább tart, a törzsállomány sűrűsége két évtizeden belül az egész ország területén elérheti a 4 egyed/100 hektáros küszöbértéket, aminél a korábban meghatározott elvek szerint már föl kellene függeszteni a vadászatát – írja a Magyarmezogazdasag.hu.

A lap szerint ennek oka összetett, a csökkenésnek jellemzően három fő okát szokták említeni: az élőhelyromlást, a hibás gazdálkodást, és leggyakrabban a ragadozók okozta veszteséget. Igaz ugyan, hogy a rókák gyérítése hatással van a nyúlállomány nagyságára, ám az összefüggés felettébb bonyolult. Kísérletek igazolták, hogy ha a mezei nyúl számára kedvezőbb területeken eltávolítják a rókaállomány szaporulatát, a mezei nyúl egyedszáma megkétszerezhető, de a következő évben már nem emelkedik tovább.

A ragadozóknál nagyobb hatással vannak az állomány alakulására az élőhelyi hatások. Az utóbbi évtizedekben gyakori időjárási szélsőségek, az aszályos és túlságosan csapadékos időszakok, a belvíz, a szokatlanul meleg telek vagy éppen a kései fagyok és havazás, mind jelentősen megváltoztathatják a mezei nyúl állományát.

Talán még ezeknél az élőhelyi változásoknál is jobban rányomja a bélyegét a populáció nagyságára az intenzív mezőgazdaság terjedése, a nagy táblák kialakulása, a lakott területek terjeszkedése és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, melyeknél az állatok érdekeit egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben veszik figyelembe.

Az Agrárminisztérium is támogatja azokat a kutatásokat, amikben a legkorszerűbb eszközök (GPS- és SMS-technológia) segítségével próbálnak minél többet megtudni a szakemberek a mezei nyúlról. Az már most is megállapították, hogy a nyulak számára olyan mozaikos művelésű területekre van szükség, ahol a táplálkozó- és búvóhelyek közel fekszenek egymáshoz.

Ahhoz, hogy a mezei nyúl állománya bővüljön, akár sövénytelepítéssel is fejleszteni kell élőhelyét. Az is fontos, hogy az erdőt, mezőt járók a kijelölt útvonalakon közlekedjenek, s mindig vegyék figyelembe a vad érdekeit, életritmusát – írja a Magyarmezogazdasag.hu.

Kép: Wikipedia/Fmickan