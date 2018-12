Linda: karate magas frekvencián

Ki ne emlékezne Veszprémi Lindára, a törékeny, de annál harciasabb rendőrnőre, akinek karate rúgásaival kombinált magas frekvenciájú sikolyai halálosak voltak.

A Görbe Nóra megformálta Linda már gimnazistaként tudta, hogy rendőr szeretne lenni, és bár környezete megpróbálta őt lebeszélni a tervéről, kitartásának köszönhetően alhadnagy lett. Képrablás, maffiaügyek, sorozatgyilkosság – Linda munkája messziről sem volt habos torta, de az eszes rendőrlány minden ügyet megoldott néhány jól irányzott rúgással.

Az író-rendező-producer Gát György a Bruce Lee- és Jackie Chan-filmek alapján forgatta a retró sorozatot, és hozzáadott némi magyar humort is. Görbe Nóra mellett Szerednyey Béla, Bodrogi Gyula és Pécsi Ildikó játszották a főszerepeket. A Linda olyan nagy siker volt a gyerekek körében is, hogy még képregény is készült belőle a Pajtás nevű úttörőmagazinban.

